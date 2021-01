WandaVision: estos son todos los secretos y referencias del primer episodio

El primer episodio de WandaVision nos presenta una sitcom clásica con muchos secretos escondidos. Aquí te contamos todos los que pudimos descubrir.

Con el estreno de WandaVision damos inaugurada la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel, en donde podemos ver los eventos que ocurrieron después de Avengers Endgame, todo por medio de una sitcom muy interesante en donde Wanda y Vision son una pareja felizmente casada.

Curiosamente y como es obvio, hay muchos secretos en el primer episodio que todos deben conocer y aquí te los presentamos a continuación.

23 de agosto en el calendario

La trama del primer episodio ocurre un 23 de agosto, en donde el jefe de Vision, el señor Hart, los visitará para cenar. Pero la fecha podría ser una referencia a dos cosas importantes.

La primera es que, usando la manera europea de poner las fechas, esta se vería como el 23/8 y el número 238 del cómic de The Avengers nos presenta a un Vision en coma, quien recibe ayuda del nuevo avenger (en ese entonces) llamado Starfox. Este vengador conecta la mente de Vision con I.S.A.A.C., una super computadora que existe en la luna de Titan y con la que este logra salir de ese estado.

Lamentablemente, estar en contacto con I.S.A.A.C. vuelve inestable a Vision, quien después intenta tomar el control del planeta Tierra por medio de la red computadoras ya existente en el planeta.

Siendo que I.S.A.A.C. es una computadora que se encuentra en otro planeta y que pertenece a los Eternals, cualquier cosa relacionada con ella sería una amenaza externa al planeta Tierra.

Curiosamente, esto podría ser lo que ocurrió con Vision y la razón por la que se encuentra con vida en la serie, tal vez su consciencia está atrapada en I.S.A.A.C. y al final de la serie será Wanda quien deba frenar a Vision antes de que se quiera apoderar de la Tierra… o no.

S.W.O.R.D. lo mira todo

Seguimos con el final del episodio, en donde podemos ver que alguien está viendo la serie desde lo que parecen ser instalaciones secretas. Esto es la base de S.W.O.R.D. una organización muy similar a S.H.I.E.L.D. que se encarga de proteger a la Tierra ante cualquier amenaza externa que pueda llegar a esta.

Si la referencia a I.S.A.A.C. es correcta, entonces la aparición de S.W.O.R.D. tiene todo el sentido del mundo, pues estarían observando a los dos antiguos vengadores en caso de que algo salga mal y decidan hacer daño a la Tierra, o simplemente si es que regresan a este mundo.

House of M y Avengers Dissasembled

Esta serie completa es una referencia a los cómics, en donde Wanda se desespera al no poder tener hijos con Vision, con quien ya está casada y termina alterando la realidad a tal grado que mata a muchos de sus compañeros, revive a héroes y villanos por igual y termina matando también al mismo Vision.

Logra tener hijos con Vision al final de cuentas, si, pero pierde el control de sus poderes, por lo que sus amigos vengadores intentan ayudarla, pero deshacerse de sus hijos es algo complicado, pues era lo que ella más quería en el mundo.

Si has leído Avengers Disassembled y House of M sabes que esta serie no va a tener un final feliz, pues ya se les planteó la idea de tener hijos, y justamente son dos bebés los que aparecen en el cómic. Seguramente el final de esta será completamente trágico y sentará las bases para el Multiverso del Dr. Strange. Más sobre este tema en este link.

Referencia a antiguas Sitcom

Como podrás notar, la serie está grabada en un formato antiguo, al grado de que esta es en blanco y negro. Lo interesante de esto es que hace referencia a al menos dos sitcom con temática similar que aparecieron hace algunos años en televisión.

Estas series nos presentan a esposas felices con poderes mágicos, estas son Mi Bella Genio y Hechizada. En ambas series las cosas siempre se salían de control gracias a situaciones del día a día y eran reparadas por arte de magia, literalmente, por una mujer con poderes sobrenaturales.

Sin duda hay una temática muy similar, pero agregando el hecho de que aquí, el esposo también tiene poderes, la serie se vuelve más interesante. Otro día veremos los secretos del episodio 2 y del 3.