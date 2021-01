Video: esto sucede cuando mezclas a Dragon Ball con Toy Story

La fiebre por Dragon Ball se encuentra cada vez más candente gracias a los nuevos episodios del manga que poco a poco van prometiendo enormes y geniales aventuras.

Las filtraciones y novedades que se avecinan para la saga de DB Super son considerables. Así que la emoción está a tope para todos.

Lo mejor de todo es que los homenajes, tributos y fenómenos virales en torno a Gokú y sus amigos no dejan de nacer también. Y aquí les presentamos uno de los ejemplos más retorcidos.

En esta ocasión les compartimos el caso del usuario de Twitter @waffloesH, quien tuvo la genial y retorcida idea de tomar la escena de la pelea entre Woody y Buzz Lightyear en la primera cinta de Toy Story, pero la volvió más épica agregándole la banda sonora de Dragon Ball:

Added in dragon ball sound effects over a Toy Story clip simply because I had the power to do so pic.twitter.com/Cif7Fy97VL

— WAFFLOES (@waffloesH) January 20, 2021