Dragon Ball Super: Vegeta está a punto de aprender una nueva técnica y no creerás quién será su maestro

El capítulo 68 de Dragon Ball Super ya se encuentra en línea y por supuesto, está en español para que lo puedas disfrutar.

El nuevo capítulo de Dragon Ball Super, en su versión manga, ya se encuentra en línea. Y no podemos estar más emocionados con las nuevas aventuras que van a vivir los guerreros Z. Se acercan cuatro nuevos enemigos, de los que sabemos poco, solo que son poderosos. Mientras que ya conocemos el origen de Granola y tiene todas las características para convertirse en un aliado.

Además de la ruta que va a tomar este nuevo arco, que parece haber dejado atrás definitivamente a Moro, Goku y Vegeta se encuentran entrenando. Lo están haciendo, como de costumbre, con Whis en el planeta donde duerme Bills, el Dios de la destrucción. Y una situación deja a todos sorprendidos, pues el príncipe de los Saiyajins está a punto de aprender una nueva técnica.

ATENCIÓN: SPOILERS DEL CAPÍTULO 68 DEL MANGA DE DRAGON BALL SUPER

La técnica de Vegeta en Dragon Ball Super

Durante un momento del entrenamiento, Goku está teniendo un feroz combate con Whis. Todo esto sucede bajo la atenta mirada de Vegeta y la débil atención de Bills. Ambos guerreros están utilizando el Ultra Instinto y el Dios de la destrucción sorprende con una frase.

"El Ultra Instinto no es la única técnica de los Dioses". Situación que deja atónito a Vegeta y le enciende la intriga por saber de que se trata esta nueva técnica. El mismo Bills le recrimina que no se la enseñará y que mucho menos será su maestro. No obstante, se aleja del lugar expresándole: "Si quieres puedes robármela". Algo que es una clara invitación a tener un combate amistoso en donde va a transferirle este nuevo poder.

Sí todavía no pudiste leer el capítulo, ingresa a este enlace y deléitate con el nuevo arco de Dragon Ball Super.