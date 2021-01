Twitter: Via Getty no es una persona, pero está siendo acusada de terrorismo en Estados Unidos

Twitter tiene mucha gente muy tonta, de eso no hay duda, pero uno de los mejores ejemplos de la estupidez humana acaba de salir a la luz.

Twitter es un universo por sí solo, lleno de formas de vida muy extrañas que a veces no logran comprender el mundo a su alrededor. Y es que de verdad es un vertedero de personas que tienen un potencial extremo para la comedia involuntaria.

Ese es justamente el caso que veremos ahora, pues un grupo muy grande de personas cree que hay una persona llamada Via Getty que está involucrada en los disturbios de Estados Unidos.

Via Getty Images

No es raro ver que, durante eventos importantes alrededor del mundo veamos fotografías con el pie de página que dice Via Getty Images. Este es un servicio de fotografías en Internet en donde puedes encontrar todo tipo de fotografías e imágenes que se usan principalmente en medio como este o en redes sociales para poder ilustrar un evento importante.

Bueno, pues al parecer poner una marca de agua en las fotografías, o simplemente, compartir una foto de aquí que tenga la leyenda Via Getty Images acaba de crear una de las cosas más tontas que te puedas imaginar.

Muchas personas fueron reportadas compartiendo la foto que ves a continuación, lo hicieron porque pensaron que este hombre que se robaba el podio del Capitolio de los Estados Unidos durante los disturbios en Washington se llamaba Via Getty, así como lo lees.

Como vieron que la foto tenía la leyenda antes mencionada, llegaron a la conclusión de que esta personas estaba siendo participe de los disturbios y se le tachó de terrorista. Fue así que comenzó una cacería de brujas sin sentido en contra de Via Getty, un ciudadano estadounidense que apoya a Donald Trump y que posa con felicidad ante la cámara. Solo que no se llama así porque ese nombre no existe.

Esto nos demuestra que a pesar de que la tecnología ha avanzado, parece que los humanos seguimos estando muy atrasados en general. No me sorprendería que en algún punto encuentren a alguien con un nombre similar e intenten cancelarlo. Ya empieza bueno el 2021.