Twitter lanza Birdwatch: una herramienta para reportar fake news

2021 inició sin pensarlo como un punto clave en la historia de la evolución de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y todo se lo debemos a Donald Trump y su intento de insurrección en el Capitolio.

A partir de ese incidente las principales plataformas digitales despertaron. La primera medida fue expulsar al mandatario. Pero ahora comprendemos que ese sólo fue el principio.

El máximo ejemplo es la nueva función de Twitter que permite a la propia comunidad ayudar a reportar noticias falsas y estrategias de desinformación.

A través de un comunicado oficial en su blog, el equipo de Twitter ha presentado Birdwatch. Una herramienta con la que los propios usuarios tendrán el poder de alertar sobre cuentas y mensajes que esparcen desinformación o noticias absolutamente falsas en la red social.

Esta nueva función permite integrar notas de contexto que tiren por tierra los elementos falsos. Así como etiquetar mensajes que pueden tener algún grado de distorsión. Lo que sería una estrategia con potencial para evitar la difusión de información manipulada:

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021