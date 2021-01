Twitch: paso a paso para cancelar una suscripción

Cancela la suscripción desde tu Android, iPhone y ordenador.

Twitch actualmente es la plataforma más popular para transmitir partidas de videojuegos.

Millones de usuarios en el mundo se han suscripto a algún canal, porque les gusta el contenido que comparten y quieren apoyar a la persona encargada de hacer las transmisiones.

Pero tal vez con el tiempo ya no quieras seguir pagando la suscripción, bien sea porque no estás interesado en seguir apoyando a ese usuario, o porque simplemente no quieres seguir pagando el servicio.

Entonces, ¿cómo puede cancelar una suscripción en Twitch? El proceso es bastante sencillo y aquí te explicamos cómo hacerlo.

Pasos para cancelar una suscripción en Twitch

Para evitar que a su cuenta bancaria se cobre la cuota de la plataforma de transmisión streaming lo que debes hacer es lo siguiente:

Android

Para cancelar una suscripción desde un Android tienes que dirigirte al canal que se suscribió y presiona el botón "Suscrito", para finalmente presiona el botón "Cancelar suscripción".

iPhone

En el caso de los dispositivos iPhone es mucho más sencillo. En los celulares de Apple se debe renovar mensualmente la suscripción. Si ya no quiere seguir pagando, solo espere que finalice el mes y listo, la cancelación de hace de forma automática.

Mac y PC

Tendrás que iniciar sesión en la cuenta de Twitch y dirigirte a twitch.tv/subscriptions. Ahora harás clic en el engranaje pequeño junto a la suscripción que quiere cancelar y luego en "No renovar la suscripción".