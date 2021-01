Partidarios de Trump recibieron 525 mil dólares en Bitcoin antes del asalto al Capitolio

Un informe de Chainalysis, una firma de investigación de blockchain, reveló que se distribuyeron 525 mil dólares en Bitcoin entre partidarios de Donald Trump. Esto sucedió un mes antes del asalto al Capitolio del 6 de enero pasado.

Los 28.15 bitcoin fueron distribuidos entre personas y sitios web de extrema derecha, como el portal neonazi Daily Stormer. También recibieron fondos la red social Gab y el sitio antiinmigración VDARE.

La historia tiene un origen extraño, por decir lo menos. Una persona -se identifica como de origen francés- publicó en un blog una “aparente nota de suicidio” el 9 de diciembre. No se constató si, finalmente, se quitó la vida.

No obstante, esta persona fue la que envió a los portales y personalidades los 525 mil dólares en Bitcoin. Lo hizo un día antes de la publicación de la nota.

¿Quién recibió la mayor parte de las criptomonedas? Nicholas Fuentes, un influencer cuya cuenta de YouTube fue borrada por negar el Holocausto. También es fanático de las teorías de conspiración.

Fuentes recibió el 45% de los fondos totales, de acuerdo con la investigación de Chainalysis.

El 6 de enero pasado, Donald Trump convocó a sus partidarios para presionar al Congreso y evitar la certificación de Joe Biden como presidente. Todo se salió de las manos cuando los más extremistas invadieron el Capitolio.

Cinco personas murieron, entre invasores y policías que resguardaban la sede del Congreso.

Trump se apartaría, posteriormente, de los hechos violentos. Sin embargo, allí quedaron las pruebas de la instigación a la lucha.

