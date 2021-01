The Medium review: un buen survival pero no tan horror [FW Labs]

Un juego que promete ser de terror llamado de The Medium llegó a nosotros y aquí te presentamos nuestra opinión de este título.

No puede decir que The Medium sea un mal juego después de hacer que me quedara jugando por muchas horas sin parar para poder saber lo que vendría después. Sin embargo hay ciertas cosas que no cuadran y que es importante mencionar en esta review.

Gameplay

A pesar de que se jacta de ser un survival horror, este juego tiene a penas unas cuantas mecánicas que podrían considerarse de ese género, siendo una de las principales la cámara fija que obviamente se inspiró en juegos como Resident Evil o Silent Hill, además de que podemos ver muchas cosas sobrenaturales a nuestro alrededor desde que inicia el juego.

En general, este título se basa en investigar, encontrar un objeto para avanzar, llevarlo a otro lado y repetir la fórmula. A pesar de que suena repetitivo, realmente hay una gran variedad de puzzles que te mantienen atento a lo que ocurre en el juego.

Siendo que la protagonista es una medium, ella en ocasiones se puede separar de su ser para entrar al plano astral o incluso estar en los dos planos de existencia al mismo tiempo, lo que crea una manera de jugar y de ver al mundo muy distinta a lo que estamos acostumbrados y lo logra para bien. Gracias a esto podemos ver una pantalla dividida que jugamos al mismo tiempo con el mismo personaje en ambas.

Lo extraño en este juego es que no hay combate como tal en las pocas partes en donde lo hay este se desarrolla de una manera muy rápida o simplemente debes escapar para no ser atrapada. En este aspecto también cabe destacar que en muchos escenarios deberás pasar desapercibida en caso de enfrentarte a un demonio que se quiere robar tu cuerpo, lo que hace a este juego más un juego de infiltración que uno de survival horror.

Historia

Aquí es donde siento que hay una gran falla, pues la manera en que te cuentan la historia deja desde el inicio muy en claro todo lo que está pasando a tu alrededor, y aunque si hay misterios que debes resolver, creo que no lograron manejar bien el terror. Primero que nada, el primer acercamiento sobrenatural que tenemos es desde el inicio del juego y es emotivo, pues nuestro personaje ya sabe que es una medium y te lo reiteran incontables veces, pues lo ha sido desde que nació.

Habiendo establecido que ella tiene superpoderes y se puede comunicar con los seres del más allá, la protagonista rara vez se asusta con las cosas que pasan, al contrario, todo lo ve de la manera más normal del mundo, lo que te hace sentir cercano al mundo de los muertos en lugar de tenerle terror a este.

En cuanto parece que por fin tendremos elementos fuertes de terror, se nos presenta a un enemigo que cumple la función de un Némesis o Mr. X, quien te persigue incansablemente para intentar tomar control de tu cuerpo. Esto lo sabemos casi desde el inicio porque el villano, llamado Fauces, no deja de hablar y deja muy claras sus intensiones desde que lo vemos. Además podemos verlo en todo su esplendor desde que aparece, lo que le quita muchísimo misterio y profundidad a este.

Eventualmente podremos conocer más de todo el misterio que hay detrás de la vida de Marienne y del hotel Niwa, y aunque hay giros de trama muy interesantes, difícilmente te causará terror, excepto por un eventual jump scare que te encuentres en alguna parte. En general la historia es muy buena pero que simplemente falla en asustar.

Visuales

Aquí tenemos un asunto muy ambiguo también, pues los visuales son increíbles como pocas veces hemos visto. El juego cuenta con una muy buena atmósfera que se siente extremadamente bien trabajada, pues el hotel mismo que investigas es una estructura muy interesante que cuenta con muchos lugares para investigar e historias por conocer.

Siendo que la mayoría de los seres que te encuentras son amigables, no da miedo el hecho de que se vean completamente destrozados o fantasmales, incluso les agarras cariño. Pero aunque no dan miedo, los diseños de estos son increíbles y memorables.

El mundo de los espíritus se puede sentir como si estuvieras jugando una obra de Clive Barker, pues hay elementos como paredes, muebles u objetos que parecen estar hechos de carne humana y con sangre por todos lados.

El villano mismo parece sacado de alguna película de Guillermo del Toro, los escenarios claramente tomaron lo mejor de Silent Hill para lograr crear una atmósfera de soledad y oscuridad que se siente nueva y familiar a la vez. Simplemente no pude evitar enamorarme de todo el diseño de The Medium y creo que es su punto más fuerte.

Audio

De inmediato puedo decir que este juego se lleva las palmas también el apartado del soundtrack, pues este fue compuesto por nadie más que Akira Yamaoka, el compositor original de Silent Hill.

Como podrás imaginar, el apartado sonoro es igual de bueno en cuanto sonidos ambientales se refiere. Aunque las actuaciones de voz y el trabajo que se metió en estas deja mucho que desear, hablando de las voces en inglés.

Hay muchos diálogos de parte de la protagonista para ella misma y entre chistes, monólogos y referencias a la cultura pop, la atmósfera de terror se pierde por completo, Sumado a ello la voz del demonio que intenta quitarte tu cuerpo es la voz de cualquier persona normal que intenta ser aterrador al leer cosas en un micrófono. No suena nada especial y habla muy bien en inglés; sumado a que también habla sin parar todo el tiempo, es imposible tomárselo en serio o sentir miedo por cualquier cosa que diga.

Otras cosas a tomar en cuenta

Hay secciones en donde debes escapar de Fauces y si logra atraparte puedes “derrotarlo” si tienes una carga de energía contigo. La inteligencia artificial de este tampoco es muy demandante, pues la mayoría de las veces sigue un patrón de movimiento determinado que puedes aprender rápido y pasar de largo sin que te note en los más mínimo.

Investigar el mundo espiritual al separarte de cuerpo por completo tiene un tiempo límite, y si pasas demasiado fuera de tu cuerpo, es game over.

Hablando de Game Over, una vez que mueres, aparecen las opciones de inmediato. Es raro no ver una animación especial o una pantalla de Game Over estilo Resident Evil, en especial tomando en cuenta que fue uno de los juegos que lo inspiraron.

Conclusión

Sinceramente esperaba mucho más del juego en cuanto a terror y narrativa se refiere, en especial viendo a todo el talento involucrado en este. La verdad es que hay muchos elementos que evitan que el juego genere un terror real y parezca más una aventura estilo The Last of Us o Days Gone, en donde hay elementos sobrenaturales, pero no dan miedo realmente.

Pero a pesar de tener sus errores y fallas de diseño auditivo, la historia y el diseño general del juego hace que valga muchísimo la pena. La verdad es que se nota todo el trabajo que pusieron detrás de este y visualmente es un juego increíble.

Si estás buscando un buen juego de terror que te de miedo jugar con las luces apagadas, tal vez este no sea la mejor opción, pero si buscas una buena historia y algo que explote las capacidades de su Xbox Series X, entonces no dudes en jugarlo.