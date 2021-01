The Legend of Zelda Breath of the Wild: jugadores están cocinando pan lo más rápido posible

Los jugadores de The Legend of Zelda Breath of the Wild están intentando cocinar pan lo más rápido posible, aquí te presentamos la evidencia es esto.

Parece mentira pero The Legend of Zelda Breat of the Wild tiene ahora otro reto que se está volviendo popular entre los fanáticos, y ese reto involucra algo que seguramente no te esperabas: cocinar.

pero no es cocinar cualquier cosa, sino que ahora la comunidad de speed runner se está apuntando récords nuevos en cuanto a la cocina de pan dentro de Zelda. Así como lo lees, pan.

Bread se pronuncia igual a Breath

Dentro de la comunidad de speed runners puedes encontrar muchas cosas muy interesantes, como aquel reto en donde se debía encontrar la manera de ser baneado de Club Penguin lo más rápido posible, normalmente escribiendo groserías justo después de crear tu cuenta.

El asunto es que no es el único reto extraño que hay pero casi nunca involucra a la comida. Y tal vez sea cierto lo que dicen, pues este extraño mundo del pan es muy adictivo, pues parece que a mediados de enero ya hay unas cuantas entradas muy interesantes sobre este reto.

Para quienes no lo sepan, Breath of the Wild es uno de los juegos más amados por los speed runners gracias a que hay muchos glitches que pueden ser explotados en la categoría de Any% en donde no importa nada, solamente pasar el juego.

Ahora se están aprovechando estos glitches de atravesar paredes y volar con tu escudo para poder encontrar ingredientes para cocinar pan lo más rápido posible. En serio que el mundo de los videojuegos es realmente algo increíble. Lo amo.

Si quieres encontrar la manera de hacer este reto, te dejamos un video en donde se logra cocinar pan rápidamente, un poco menos de 20 minutos, es toda una maravilla de ver, así que pon mucha atención para que aprendas unos trucos muy alocados en The Legend of Zelda Bread of the Wild, digo.. Breath of the Wild.