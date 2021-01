Tesla: hermana de Britney Spears acusa a Elon Musk de deberle 2 gatos por arrollarlos

Tesla Motors y Elon Musk han tenido un arranque de 2021 un tanto complicado. Luego de un año glorioso de ventas y crecimiento bursátil se enfrentan a un par de escándalos que no podrían ser más distintos entre sí.

Por un lado las entidades reguladoras de Estados Unidos sugirieron a la empresa la posibilidad de retirar del mercado 158 mil coches por un defecto de fabricación en su popular Model X.

Mientras, en el lado diametralmente opuesto, se ha planteado una acusación retorcida pero directa contra Tesla y hasta Elon Musk: son asesinos de gatos.

Según reportan los colegas de Insider, la ex estrella infantil de Nickelodeon, y hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, ha acusado a la empresa automotriz de matar gatos en silencio.

Todo sucedió en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de la actriz. En donde habló de una situación que habría vivido con los coches de Tesla:

2ND HAND EMBARRASSMENT: Jamie Lynn Spears blames Elon Musk for the death of her cats. She says she’s lost count of how many cats she’s killed because Teslas are too quiet. She ends saying Elon owes her a couple of cats. pic.twitter.com/cvdyAnotTq

— Def Noodles (@defnoodles) January 18, 2021