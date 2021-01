De Frankenstein a Jane Eyre: Spotify lanza nueve clásicos como audiolibros

¿Quieres practicar tu inglés? Spotify pone a tu disposición nueve clásicos de la literatura inglesa en audiolibros.

Spotify amplía su catálogo de audiolibros en inglés con la inclusión de nueve clásicos de la literatura angloamericana.

Estos audiolibros son de dominio público, pero las grabaciones son exclusivas de la plataforma. Esto llega meses después de que Amazon añadiera podcasts a su plataforma Audible, explica SlashGear.

Es una opción ideal para todos aquellos que quieran practicar su inglés o, simplemente, conocer más sobre la literatura de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Se encuentran a disposición de los usuarios desde este lunes, con varios actores y cantantes realizando la lectura. Destacan narraciones de Hilary Swank y Forest Whitaker.

Añade un detalle The Hollywood Reporter: también hay un acceso a una introducción realizada por la profesora Glenda Carpio, de Harvard. Se denomina Sitting with the Classics on Spotify.

Los clásicos de la literatura, ahora en Spotify

Las obras publicadas por Spotify son: