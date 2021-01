SpaceX habría violado permisos de la FAA en prueba de su cohete Starship

SpaceX pasa por uno de los momentos más complejos de su trayectoria. Por un lado acaba de anunciar la tripulación de su primera misión compuesta al 100% por astronautas privados civiles.

Mientras que en el otro extremo parece que por fin ha podido avanzar con las pruebas de despegue de su megacohete Starship.

El pequeno gran problema es que al parecer esto último lo ha estado haciendo violando los permisos que le dio la Federal Aviation Administration (FAA).

Durante los últimos días hemos visto al propietarios de SpaceX, Elon Musk, quejarse abiertamente a través de sus redes sociales sobre las regulaciones que tiene la división de vuelos espaciales de la FAA.

Y ahora un par de fuentes informan a medios especializados que al parecer dicha institución habría abierto una investigación contra la empresa por sus pruebas de altitud de la nave Starship.

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.

Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021