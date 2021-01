Conoce Signal, la red de mensajería que recomendó Elon Musk y que compite con WhatsApp

Elon Musk recomendó Signal, una red de mensajería que compite con WhatsApp. La aplicación develó que está viendo un aumento exorbitante entre los nuevos usuarios, a partir de un tuit del CEO de Tesla.

“Usen Signal”, posteó el 7 de enero Elon Musk, el mismo día en el que se informaba que se convertía en el hombre más rico del mundo.

Use Signal

Signal es una red de mensajería instantánea y llamadas. Es libre y de código abierto, enfocada en la privacidad y la seguridad.

Cuenta también con la posibilidad de realizar videollamadas. Trabaja en plataformas Android, iOS, Linux, macOS y Microsoft Windows.

También posee soportes para iPads, imágenes y videos de una sola vista, además de pegatinas. Es muy parecido a WhatsApp, con la diferencia del tema de la privacidad: en Signal está garantizada, mientras que en la red de Facebook ahora es compartida con la compañía, como lo veremos al final.

La cantidad de usuarios que posee apenas supera los 10 millones. WhatsApp tiene 1.600 millones y Telegram, 200 millones.

¿Es la recomendación de Musk fruto de una crítica velada a Facebook, matriz de WhatsApp? The Verge sugiere que sí lo es.

Musk tuiteó un meme en el que hablaba sobre el Efecto dominó. La ficha más grande se trata sobre el ataque de los partidarios de Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos, esta semana. Mientras que la más choca se refiere a los inicios de Facebook como un sitio web de calificación de universitarias.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021