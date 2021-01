Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition review: un mundo que debes conocer

El regreso de uno de los mejores juegos basado en un franquicia está aquí y te contamos si Scott Pilgrim vs. The World: The Game vale la pena.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition tiene uno de los títulos más largos que seguramente veremos este año, pero eso es lo de menos, pues tenemos en nuestra manos una joya muy interesante de un género de juegos que ya casi no tiene exponentes en el mercado, lo cual es una verdadera lástima.

Pero en lugar de lamentarnos, vayamos a ver lo que realmente hace grande a este juego de Ubisoft y porqué es deberías considerar adquirirlo para jugar con tus amigos.

Gameplay

Este juego se controla de una manera muy sencilla, empezando gracias a que puedes golpear con un ataque fuerte y uno débil, además de contar con un marcador de ataques especiales. Los que te pueden sacar de un apuro en más de una ocasión.

A lo largo de los escenarios te enfrentarás a grandes cantidades de enemigos antes de llegar contra el jefe final, quien es uno de los 7 ex novios malvados de Ramona.

Los escenarios no solamente son muy variados de uno a otro, sino que puedes encontrar distintas sorpresas en estos a medida que decidas explorarlos. Estas van desde tiendas de alimentos a las que puedes entrar a comprar salud para tu personaje o snacks que te darán un boost de salud en la aventura, hasta niveles ocultos en donde puedes recolectar dinero sin el riesgo de perder salud.

Para quienes gustan de un buen reto, este Beat Em’ Up cuenta con elevando nivel de dificultad, siendo especialmente desafiante si te acercas a este sin amigos, pero para que nadie llegue a frustrarse, existen tres niveles distintos de dificultad, lo que hace que el juego sea más amigable o más despiadado.

Pero no solamente puedes jugar en la campaña, sino que hay otros modos de juego, los cuales incluyen un modo de lucha contra zombies infinita, un modo de batalla contra jefes, uno de combate de todos contra todos multijugador y un modo de “quemados” con una pelota playera.

Visuales y audio

Visualmente el juego se asemeja al arte que vemos en los cómics pero con un pixel art muy interesante. Cada tipo de enemigo y cada personaje tiene una personalidad increíble, demostrando que es posible hacer que incluso un enemigo se gane el corazón de los jugadores, en especial hablando de las botargas de dragones del segundo escenario.

Las animaciones están bien trabajadas y son muy variadas, pues a pesar de que los enemigos se llegan a repetir, estos tienen una gran variedad de ataques bien animados.

En cuanto al audio puede decir que las canciones de Anamanaguchi son realmente muy buenas, aunque curiosamente no siempre captan la acción que está ocurriendo en pantalla. Eso quiere decir que tiene un soundtrack muy bueno por sí solo, sin duda, pero se siente un poco fuera de lugar a veces.

Conclusiones

La gran variedad de modos de juego, las animaciones y la música hacen que Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition valga mucho la pena. Y aunque sinceramente llega a haber algunas cosas que no cuadran como el hecho de ser un poco repetitivo o que la música no vaya de acuerdo a la acción, sigue valiendo la pena.

Eso sí, te recomiendo que, de ser posible, lo juegues con amigos, pues jugarlo solo no es tan genial como parece.