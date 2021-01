Samsung adelanta #CES2021 presentando empaques ecológicos en sus televisores

La feria tecnológica más grande del mundo es CES, y en su edición de este año se realizará de manera digital por la pandemia. Empieza el próximo lunes 11, pero Samsung mostró varias cosas hoy en su evento "The First Look 2021", partiendo por los empaques de sus productos.

A través de una transmisión en vivo por sus plataformas anunciaron que sus televisores se "harían verdes" en sus procesos de manufactura, además de prometer actualizaciones de software prolongadas, para mantener vigentes los modelos por más años, y que los controles remotos se cargarán con energía solar.

Los empaques podrán ser reutilizados como juguetes o hasta muebles.

Se informó, además, que esto se irá expandiendo a los otros productos de la marca a través del tiempo.

El software de los televisores tendrán opciones dedicadas de accesibilidad, permitiendo que su uso pueda adaptarse más fácilmente a personas con algún tipo de discapacidad visual y/o auditiva.