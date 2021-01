Safari: Por estas razones debes descargar la extensión 1Blocker

Bloquea anuncios y ahorra datos mientras navegas.

Navegar por Internet a veces puede resultar un poco molesto cuando tus visitas están llenas de anuncios.

No importa cuál navegador uses, todos y cada uno se alimentan de anuncios, y Safari no es la excepción.

A eso también se le suman los rastreadores, los cuales son los encargados de mostrar productos quizás de tu interés durante tu navegación.

Evidentemente este tipo de anuncios es parte del negocio de estas plataformas, pero eso no quita que en ocasiones puede volverse algo molesto al navegar.

Por esa razón es ideal contar con herramientas como 1Blocker, una app de bloqueo de anuncios para el sistema iOS.

Cómo funciona 1Blocker

Este bloqueador de anuncios de iOS es rápido y eficaz.

1Blocker es uno de los mejores del mercado actual porque tiene una gran ventaja sobre los demás, y es que la app utiliza tecnología WebKit en lugar de JavaScript, según portales especializados en productos iOS Infinite Diaries.

Esta tecnología lo que hace es que bloquea el contenido prestablecido antes de descargarlo y no después, lo que permite ahorrar datos de navegación, una buena razón para para usar 1Blocker.

Lo que hace es agilizar la experiencia con el móvil permitiendo conservar datos roaming. Una página web que descarga 1MB más 9 adicionales de rastreadores, pasaría solo a descargar 1MB, lo que hace mucho más rentable el uso de esta herramienta.