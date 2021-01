Review del Huawei Mate 40 Pro: free solo [FW Labs]

El nuevo gama alta de Huawei brilla por su cámara y diseño, con el "pero" de los Servicios Móviles de Google.

El Huawei Mate 40 Pro es el nuevo gama alta premium del gigante tecnológico oriental, y es una pieza de hardware admirable.

Vamos con sus especificaciones técnicas:

Pantalla de 6.8 pulgadas OLED a 90Hz

Procesador Kirin 9000 de 5 nanómetros

8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento base, ampliable vía NanoSD

Cámara principal de 50 MP + ultra gran angular de 20 MP + teleobjetivo periscópico de 12 MP, capaz de 7X + Cámara 3D

Cámara frontal de 13 MP gran angular

Batería de 4400 mAh

Diseño

Su acabado mate en la espalda es una exquisitez. Tiene tonos iridiscentes, algo que Huawei ha hecho muy propio desde el P20, pero esta vez con una textura más granulada. A pesar de que no esconde totalmente las huellas dactilares, se notan mucho menos.

El panel es de altísimo nivel, con una reproducción de color nunca antes vista en un dispositivo de la marca, todo corriendo a 90Hz. A muchos les gustará el diseño tipo cascada en los bordes redondeados de manera ultra dramática.

Dos cosas me llamaron la atención en particular y que venía pidiendo: ahora hay botones físicos para el volumen, al contrario del Mate 30 Pro donde eran virtuales. Estos son más cómodos. Lo otro es que pusieron un parlante en la parte alta, teniendo -al fin- audio en estéreo y mucho más rico. Se convierte en una muy buena máquina para consumir contenido multimedia.

El módulo de la cámara es bien distintivo, con esa forma que rememora en cierta forma a la rueda de los iPod de antaño. No cumple una función más allá de lo estético, pero me encanta que logren independencia en materia de diseño. Se sigue incluyendo sensor IR para cambiar la tele, por ejemplo, que es un golazo.

Su peso es correcto, la materialidad en general es bien premium y sí se siente como lo que es: el equipo más lujoso y poderoso de la marca a la fecha.

Rendimiento

El elefante en la habitación sigue siendo la ausencia de los Servicios Móviles de Google, que para muchos puede ser un factor considerable al momento de tomar una decisión de compra.

Tal como dijimos con el P40 Pro, creemos que en celulares como este, gamas alta premium, los consumidores son informados y saben a lo que vienen. Creemos que existe el conocimiento suficiente como para saber los pros y contras de toda la situación.

En esta pasada decidimos no instalarle "a la mala" los GMS y nos mantuvimos con lo que Huawei entrega, y la verdad es que a pesar de existir algunas molestias, como tener que usar accesos directos del navegador en vez de las aplicaciones "reales", cada vez hay menos que no estén en la AppGallery o en algún servicio de distribución de APK, que la marca te entrega fácilmente con Petal Search. Lo que sí, un tirón de orejas a la marca: no me muestren una publicidad a pantalla completa y que no puedo saltar al abrir su tienda de aplicaciones.

El nuevo procesador Kirin 9000 es una locura y me atrevería a decir que está por arriba del rendimiento del Snapdragon 888. Aunque claro, esto lo notamos en lo rápido que abre un juego o en la duración de la batería, pero no hay benchmark que valga mucho. Harto de lo expuesto puede deberse a EMUI 11.

Sobre este último, sigo protestando que esté montado en Android 10 y que cosas tan básicas como programar el Modo Nocturno o desplegar el centro de notificaciones y funciones desde otros lados de la pantalla aún no sean posibles. Además está el tema del bloatware, las aplicaciones que vienen preinstaladas, que son un montón. Hay que darse el tiempo de limpiar.

El Mate 40 Pro es una máquina poderosa, que en conjunción con el buen trabajo de optimización en EMUI 11 entrega una experiencia increíblemente fluida, rápida y agradable. Una vez que le agarras "la maña", te tienta a volver. Cosas como los gestos aéreos siguen mejorando y me fascina que se siga empujando por hacer cosas nuevas y -a veces- hasta útiles.

Las fotos

Este es, probablemente, el aspecto más fuerte del Mate 40 Pro, su sistema de cámaras será – para muchos- el mejor en un celular a la fecha.

El tamaño del sensor logra cosas fascinantes en escenarios de poca luz y los avances en fotografía computacional de la marca se hacen notar en cada toma.

La versatilidad que te entrega es muy amplia (aplausos para el gran angular en la cámara frontal) y el Zoom de hasta 50X es más impresionante que nunca:

Palabras al cierre

Para los entusiastas de la marca, que sabemos que no son pocos, y para aquellos que quieren dar un salto calidad, aprovechando de alejarse de la grilla de Google, creo que es una opción fantástica.

Es como hacer "free solo", la disciplina de la escalada donde vas sin arnés, completamente libre y dependiendo de ti y nada más. Solo para valientes. No puedo esperar a ver cómo se viene la mano con el nuevo sistema operativo de Huawei, Harmony OS.

En Chile no tenemos información sobre su precio o fecha exacta de lanzamiento, pero es un hecho que se va a lanzar y de seguro se incluirán varios regalitos. En México se puede encontrar a MXN $28,999.