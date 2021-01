Review del Samsung Galaxy S21 Ultra: la refinación de una fórmula [FW Labs]

Tomas lo aprendido desde el S20 y culminas con algo espectacular.

El Galaxy S21 Ultra es la cúspide, la culminación de una idea exitosa que partió con el S10 y que se forjó a través de ensayo y error.

Antes, las especificaciones técnicas:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, a 120Hz

Procesador Exynos 2100

128 GB o 256 GB de almacenamiento

12 GB de RAM

Cámara triple: principal de 108 MP + ultra gran angular de 12 MP + Teleobjetivo de 10 MP capaz de 3X + Teleobjetivo periscópico de 10 MP capaz de 10X + Láser AF

Cámara frontal de 10 MP

Batería de 5000 mAh

Diseño

El s10+ era un equipo refinado y bien logrado, pero podía ser más. El siguiente año el S20 Ultra parecía una idea que, a pesar de bien lograda, se sentía con mucho espacio para mejorar. Ahora el S21 Ultra pareciera mucho más intencional y centrado.

El espacio de las cámaras se conecta de buena manera con los bordes, de manera armónica y siguiendo una línea única que desde lejos uno podría identificar. Su acabado negro mate o "Phantom Black" es realmente especial. Cuando se presentó no entendía por qué le daban tanta atención a eso, pero su textura y la capacidad de no guardar huellas dactilares, junto a una casi total falta de reflejos, en una tabla que pareciera absorber la luz es profundamente fantástico. A muchos les importará un bledo, pero para mí cuando algo cuesta lo que cuesta, debe ser increíble desde todos lados.

Se siente pesado, sustancial, firme, premium a más no poder y mucho más que cualquier celular que haya fabricado Samsung a través de estos años. La pantalla se dobla en los costados, como a tantos les gusta, pero es casi ínfimo, es una suerte de detalle para darle el toque, pero nada más.

Sobre esto último, si ya en el Note20 Ultra habían alcanzado al apex respecto a sus paneles, aquí le sumaron más brillo, lo que siempre se agradece.

Que hayan removido la expansión vía tarjeta microSD no me afecta demasiado, pero sé que existe un nicho que detestará ese detalle. Yo no la uso desde el Galaxy SIII.

Efectivamente viene sin cargador en la caja, y en este caso puedo comprar un poco más el argumento ecológico, porque son más baratos que los modelos del año pasado, así que si le quieres sumar el brick, añádelo a la ecuación.

Rendimiento

Antes de cualquier cosa, el S21 Ultra es compatible con el S-Pen, por lo que si tienes el de tu tablet o alguno extra, aquí lo puedes usar. Solo en el modelo Ultra eso sí, pero por algo se parte. Por mí 10 de 10, mejor decisión y gracias por tanto.

Sobre lo que todos esperan saber, el procesador Exynos de este año, puedo reportar con alegría que está a la altura de las circunstancias, al menos si comparo con los análisis de colegas que han accedido a la versión con Snapdragon. De todas maneras sería cauto y esperaría un poco más para dar un veredicto sobre este tema.

En materia de rendimiento bruto, pareciera no tener problemas para tacklear tareas exigentes como juegos pesados y con altos requerimientos gráficos, como tampoco programas de edición. Tampoco le da "hipo" al usar el nuevo Modo Director, que te permite usar todas las cámaras del teléfono al mismo tiempo, como si se tratase de un switch de televisión.

La autonomía ha mejorado en comparación al año pasado bajo mi uso, dándome 6 horas y medio promedio de pantalla encendida usándolo firme, grabando, sacando fotos y jugando. Con uso más ligero puede llegar a las 7 horas y media. En definitiva, me da el día completo y monedas, bastante bien.

Las cámaras

En lo que más hace hincapié Samsung es en su zoom mejorado, que llega hasta a 100X y la verdad es que ha mejorado bastante. Es mucho menos "acuarela" el resultado y ahora puedes sacarle fotos a la luna sin que le haga "skin care" como si fuera un rostro. Los resultados son increíbles y de verdad hace tiempo no me sorprendía tanto.

También es un sistema extremadamente multifuncional y lleno de opciones, aquí vamos desde el ultra gran angular al zoom 100X, pasando por un 30X muy aceptable, lo que es un triunfo:

También puedes sacar macros muy dramáticas y bien logradas, porque son con un lente decente, no uno de 2 MP.

El tratamiento de color es más natural, también en la cámara frontal y creo que Samsung ha mejorado enormemente en este aspecto. La versatilidad aquí manda. Incluso si eres más profesional, tiene soporte para fotos RAW en 12bit.

Palabras al cierre

No creo que existan muchas personas que "necesiten" un celular de este estilo, pero probablemente sea el que muchos quieran. Es un equipo excelente que no destiñe en ningún aspecto, y es más, se alza en muchos, incluso en diseño.

Siento que hace harto tiempo Samsung no entregaba un equipo ultra premium que sintiera que tiene tanto valor por el precio al que se ofrece. Insisto, es el que querrás, no el que necesitarás.

Si tienes cómo acceder a él, no te decepcionará, no hay cómo. Es el triunfo de una idea, lecciones aprendidas y una experiencia súper única.