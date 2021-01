Un ranking de la televisión japonesa ubicó a Dragon Ball como el quinto manga preferido ¿Cuáles integran el top 4?

Dragon Ball se posiciona entre los mangas y animes más populares del planeta. En específico, Dragon Ball Z sigue siendo una sensación en América Latina. Sin embargo, las nuevas generaciones poco a poco le van perdiendo el interés. La falta de argumento en la historia de Akira Toriyama es uno de los factores que influyen en este fenómeno. Además de la creación de otras series de diferentes mangakas que van ganado popularidad.

Recientemente, un usuario de Reddit identificado como r/manga publicó los resultados de un ranking que realizó un canal de televisión del territorio nipón. Se trata de Manga Sousenkyo de TV Asahi, en el que Dragon Ball ocupó el quinto lugar con 22.400 puntos.

Muchos respondieron el post del usuario de Reddit y argumentaron que podría tratarse, en específico, del público que mira ese canal de televisión. Sin embargo, otras respuestas en el Twitter de Dbs Hype, manifestaron que las aventuras de Goku se están quedando sin argumentos. Por lo tanto, muchos están mirando otras series, como las que integraron el top 4 y que superaron a DB.

Mientras que otros sostienen que para ser una serie que tiene más de 30 años, es impresionante que todavía se mantenga en consideración de los fanáticos.

Dragon Ball ranked on 5th place in TV Asahi's Manga Sousenkyo, a manga popularity poll with over 22,400 points! pic.twitter.com/EXlvj6KbDQ

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) January 2, 2021