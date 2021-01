Qualcomm presenta un nuevo procesador Snapdragon que permite a los celulares de gama media acceder a la conectividad 5G

La conectividad 5G será para todos y no en exclusivo para los celulares más innovadores, con el nuevo Snapdragon 480 de Qualcomm.

En la búsqueda de que más equipos tengan acceso a la conectividad 5G, una vez que se termine de instalar por completo, Qualcomm anunció la llegada del Snapdragon 480. Este procesador es compatible con la nueva tecnología y además puede instalarse en celulares de gama media.

Reseña el portal RPP que la llegada de la conectividad 5G hizo que un amplísimo número de personas cambiaran de celular. En consecuencia, se mudaron hacia un "gama alta", para no quedar fuera de la tecnología. No obstante, los precios de estos equipos no son solidarios. Por lo tanto, la solución para este problema es el Snapdragon 480.

Durante los últimos tres meses del 2020 se registraron ventas de 62.7 millones de celulares compatibles con 5G. En consecuencia, la fabricación de este nuevo procesador ampliará el margen de equipos disponibles.

"Qualcomm Technologies continúa acelerando la comercialización de 5G a nivel mundial. La idea es hacer que los teléfonos inteligentes 5G sean más accesibles. Especialmente a medida que las personas de todo el mundo continúan conectándose de forma remota", sostuvo Kedar Kondap, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm, según lo publicó RPP.

Las características del Snapdragon 480

Detallan que el Snapdragon 480 es capaz de levantar 5G debido a su modem X51. Este componente está integrado para una conexión multibanda. Asimismo cuenta con velocidades de 2.5 Gbps en descarga. Mientras que alcanza 660 Mbps de desarrollo, dentro del 5G.

De igual forma cuenta con un mejor soporte para cámaras, compatibles con sistemas de 64 MP, dobles de 25 y triples de 13 megapíxeles. Además, tiene velocidad de grabación a una calidad de 1080 a 60 frames por segundo. La tecnología ingresa por un algoritmo que se puede añadir de acuerdo al desarrollo del equipo. Entonces, genera un impacto directo en los sensores de conectividad.

"Este nuevo 480 5G excede nuestras expectativas en la entrega de funciones de nivel medio y alto a un precio asequible", finalizó Kondap.