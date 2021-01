Primeras reseñas de críticos que vieron Wandavision: "los que esperan mucha acción deben ajustar sus expectativas"

Las ansias comienzan a jugar un papel importante en las poco menos de 48 horas que restan para el estreno de Wandavision. La serie, exclusiva de Disney Plus, le dará inicio oficial a la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

A pesar de que el viernes se liberarán los primeros dos episodios de la serie, un grupo exclusivo de críticos, tuvo acceso a los tres primeros capítulos. Y las primeras reseñas son bastante positivas. Aunque, uno de estos afortunados dijo que es "realmente diferente a todo lo que Marvel Studios ha hecho".

Dicha opinión pertenece a Erik Davis, mánager y editor de Fandango, según su Twitter. El crítico expresó que disfrutó mucho de los tres primeros capítulos, lo que eleva las expectativas de los fanáticos.

"Es ligero, divertido y está totalmente comprometido con sus inspiraciones de sitcom al estilo retro. Pero también espolvorea con cuidado suficiente misterio e intriga para que sigas adivinando", escribió.

Sin revelar algún spoiler que nos pueda dañar la experiencia del estreno, Davis explicó una nueva modalidad que Marvel probó, al menos en estas primeras de cambio. "Los fanáticos que quieran grandes escenas de acción deben ajustar sus expectativas, al menos desde el principio", sostuvo.

De esta manera deja en claro, que el principio está dedicado a lo que se encuentra atravesando Scarlet Witch. Es decir, que habrá que estar muy pendiente de los diálogos. Pues seguramente explicarán muchas cosas del futuro inmediato de Marvel.

Fans wanting BIG action scenes may need to adjust their expectations, at least early on, but the beauty of this format is it allows room to hang out w/ characters & revel in the weirdness on display without a story that’s relying too heavily on rushing to its next major battle. pic.twitter.com/N451h2KcwO

— Erik Davis (@ErikDavis) January 9, 2021