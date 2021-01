Retro: un juego para la primera PlayStation se estrena 22 años después de iniciado su desarrollo

Este año empieza con el pie derecho, pues se acaba de estrenar un juego nueva para la primera consola PlayStation, así como lo lees.

Parece como si hubiera sido ayer que los reyes magos me trajeron el PlayStation One con un montón de juegos. Mi hermano y yo estábamos muy felices y jugamos desde la primeras horas del día hasta que volvió a amanecer. Y es que la primera consola de Sony estaba llena de juegos muy buenos que todos recordamos con mucho cariño incluso al día de hoy.

Pero aunque podríamos pensar que ya vimos todo sobre esta consola, un juego nuevo llega para PlayStation y aquí te contamos todo lo que sabemos al respecto.

El Castillo Mágico por fin está aquí

Sabemos que hay una gran cantidad de juegos que se perdieron en el infierno de desarrollo, el cual hace que se encuentren siendo creados por muchos años. Algunos de esos juegos son Too Human, Duke Nukem Forever y algunos tantos otros. No, Cyberpunk no es nada comparado al infierno por el que estos dos pasaron, o por el que pasó Magic Castle, el juego que veremos aquí.

Cuando un juego logra salir del infierno del desarrollo, vale la pena recibirlo con aplausos, independientemente de la calidad de este, pues después de muchos años, salir al mercado, no es cosa de nada. Y es justamente eso lo que pasó con Magic Castle.

Este título estaba siendo desarrollado para la primera consola de PlayStation, pero nunca vio la luz, incluso cuando salieron muchos otros juegos y consolas. Y ahora, cuando la quinta consola de la compañía japonesa ya está en el mercado, el juego Magic Castle se estrena por fin, pero para la primera consola, el primero PlayStation.

Después de más de 20 años de desarrollo, por fin podremos jugar este título en PlayStation, pero lamentablemente no en formato de disco, sino como un archivo que se encontrar en la siguiente web con todo lo necesario para que se pueda jugar. Sin duda es algo a lo que vale la pena darle un vistazo y que, incluso, valdría la pena transmitir para que otros puedan conocerlo.