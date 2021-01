Nvidia: se reporta que laptops con RTX 3070 son más rápidas que aquellas con RTX 3080

Con cada nueva laptop gaming con Nvidia parece que llegan nuevas problemáticas, esta es la más reciente de todas y es algo preocupante.

Nvidia es la empresa a la que todos voltean a ver cuando se habla de correr juegos grandes y a buena velocidad. Y es que casi siempre se toman como referencia sus GPU a la hora de hablar del PC Gaming.

Pero parece que ahora el ehcho de comprar una Laptop para gaming se está volviendo confuso gracias a unas cuantas piezas de información que se está decidiendo ocultar.

Con eso te armas una PC

Algo curioso se ha descubierto, y eso es que los equipos portátiles con una RTX 3070 son más rápidos que otros equipos que incluyen una RTX 3080, también portátiles. Y aunque la diferencia es de tan solo algunos cuadros y la diferencia es pequeña, esa se encuentra ahí y no hay duda de que son más rápidas.

Entonces ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? La respuesta es que, simplemente, se está omitiendo información.

El problema se puede identificar gracias al Max-Q con el que cuentan ambas GPU en sus respectivos equipos portátiles. Los chips de Nvidia para gráficos con Max-Q que se usan dentro de los equipos portátiles llegan a ser versiones menos poderosas para que puedan correr de una manera correcta. Esto se sabe al ver las especificaciones de la GeForce RTX 2070 Max-Q, en donde podíamos saber cual versión Max-Q se estaba usando.

Ahora viene el problema, pues actualmente ya los productores tienen la libertad de no mostrar cual versión de Max-Q están usando, por lo que no se puede saber a ciencia cierta lo que se está comprando, haciendo muy confuso el proceso de seleccionar una laptop gaming con Nvidia, pues podrías no estar comprando algo tan poderosos como pensabas.

Es así que algunos equipos con RTX 3080 vienen con un Max-Q que logra que corran a duras penas y sin bajones significativos, pero eso precisamente hace que se use la RTX 3080 al mínimo aceptable de su capacidad.

Literalmente, es mejor armar una computadora por tu cuenta, claro, faltaría una buena carcasa portátil, pero la única manera de obtener exactamente lo que estás buscando.

Fuente.