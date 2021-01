Nintendo Switch: juegos de ejercicio que te ayudarán a bajar de peso en 2021

Haz de la tarea de bajar de peso algo muy divertido con estos juegos de Nintendo Switch que te ayudarán a cumplir tus metas del 2021.

La consola Nintendo Switch tiene un mundo de posibilidades para poder ayudarnos a cumplir nuestra meta de hacer ejercicio este año y vaya que ayuda mucho. El problema con hacer ejercicio, es que casi siempre se siente como un obligación y es muy aburrido estar más de una haciendo algo que te impide divertirte o aprovechar el tiempo de otra manera.

Lo bueno de hacer ejercicio con videojuegos es que tu cuerpo y mente se mantienen entretenidos y esto deja de ser una tarea aburrida. Por eso aquí te presentamos juegos que puedes encontrar en Nintendo Switch en donde mover el cuerpo es muy divertido.

Cabe mencionar que estos juegos los estuve jugando durante toda la pandemia y realmente me ayudaron a estar más en forma y bajar de peso, así que sé de lo que les hablo al recomendarlos.

Ring Fit Adventure

Este es, a mi parecer, uno de los juegos más completos en cuanto a ejercicio se refiere, además de que te lleva a vivir una aventura para combatir monstruos con rutinas de ejercicio. El único problema con este juego es el precio y que solamente puedes jugar si lo encuentras en físico. Esto porque necesitas tener la correa para la pierna y el aro que te permiten jugarlo, ya que sin estos es imposible hacerlo.

Si puedes conseguirlo, te juro que inviertes muy bien tu dinero, ya que además, se encuentra completamente en español latino.

Jump Rope Challenge

Este juego es mucho más sencillo que el anterior, pero también eso es gracias a que es completamente gratis. Sumado a eso, solo necesitas tus controles Joy Con (no olvides las correas de los controles) para comenzar a hacer ejercicio. La manera de hacerlo es muy sencilla, pues solamente necesitas brincar como si tuvieras una cuerda. Puedes poner tus propias metas y dar seguimiento a tu progreso.

Este juego fue creado inicialmente como una manera interna de mantener activos a los empleados de Nintendo desde sus casas cuando la pandemia llegó el año pasado, pero ahora todo mundo lo puede jugar y hasta desbloquear trajes para los conejitos.

Just Dance

Yo jugué la versión 2020 pero ya está disponible la versión 2021 con nuevas canciones y rutinas de baile. Lo bueno de este juego, a parte de que es muy barato para todo lo que ofrece, es que te mantiene en forma bailando al ritmo de canciones muy buenas y populares. Además, si no son suficientes canciones para ti, puedes contratar un servicio adicional en donde tendrás acceso a un catálogo gigante de canciones en donde seguro encuentras algo que te gusta.

No solamente se trata de bailar y ya, pues este juego tiene un modo en donde la meta es literalmente ejercitarte y sudar lo más posible. Puedes personalizar las canciones con las que quieres ejercitarte y con ello, lograrás disfrutar mucho más tu rutina de cardio.

Fitness Boxing

Aquí también hay dos juegos disponibles, ya sea el primer juego que se llama simplemente Fitness Boxing o la secuela de este, que lleva por nombre Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise.

No cuenta con voces en español pero todo está subtitulado a nuestro idioma para que puedas entender todo mucho mejor. Aquí las rutinas se centran en lanzar golpes, hacer sentadillas y otros ejercicios diferentes mientras sigues un ritmo de movimientos con instructores virtuales y canciones que tal vez conozcas como YMCA, Girls Just Wanna Have Fun o Sandstorm de Darude (en serio).

De todos los juegos en el catálogo, creo que estos son de los que más te hacen sudar, en especial si lo juegas en altas dificultades. Solo recuerda tomártelo con calma al inicio.

Zumba Burn It Up!

Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado hablar del Zumba, el cual es básicamente una manera de hacer ejercicio con música. Esto se popularizó hace unos años y es gracias a ello que también tenemos un videojuego.

Aquí tendrás que seguir las instrucciones de entrenadores reales, quienes te guiarán para que puedas cumplir tus objetivos de ejercicio. Sin duda es un juego que se enfoca completamente a ayudarte a mejorar tu estado físico y a verte bien.