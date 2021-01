Nintendo Switch: descuentos perfectos para despedir enero 2021

Sabemos que el 2021 empezó aún con todos estando en cuarentena, por eso te traemos una nueva selección de descuentos que te podrían interesar.

Se acerca el final de enero 2021 y en el Nintendo Switch podemos encontrar unas cuantas ofertas muy buenas de juegos que debes probar a la brevedad. Así que sin más, te presentamos 5 ofertas que puedes y debes aprovechar.

Forgotton Anne – 60%

A parte de tener una historia muy interesante, Forgotton Anne cuenta con animaciones hechas a mano que la hacen parecer una película de Disney o de Ghibli.

La historia nos muestra a una chica que llega al mundo de objetos olvidados, en donde todo lo que los humanos han perdido cobra vida e intenta ser recordado. Desde zapatos y calcetines hasta juguetes y cartas, todo ellos viven bajo un gobierno que los trata como basura con clases sociales extremadamente divididas. Sin duda es un juego que vale la pena probar, pues fue publicado por Square Enix.

Monster Boy y el Reino Maldito – 50%

Una de las aventuras en 2D más interesantes que puedes encontrar en Nintendo Switch, pues también está animado a mano y te permite manejar a un héroe que puede cambiar de forma para poder vencer todo lo que se encuentre a su paso.

Puedes transformarte en cerdo, dragón, rana o león y cada una de tus formas tendrá un habilidad especial única de esa transformación.

LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds – 90%

Un RPG que intenta replicar el sentimiento de aquellos clásicos que pudimos jugar en PlayStation como Legend of Dragon o Vagrant Story, pues no solamente la historia es una épica como pocas, sino que los enemigos, animaciones, poderes y ataques tiene un gran nivel de detalle y atención que es imposible no apreciar.

Sin duda este es un título que vale muchísimo la pena gracias a que está en un super descuento y que ya se ha ganado a miles de seguidores alrededor del mundo.

Dead Cells – 50%

Sin duda es uno de los indie más interesantes que te puedes encontrar en la eShop de Nintendo Switch y todo es gracias a que presenta un gran nivel de dificultad y progresión que te obligará a mejor en cada intento que hagas por terminarlo.

Este es un juego que parece una mezcla entre el género conocido como Metroidvania y los Soulslike (estilo Dark Sols), así que los amantes de ambos géneros tendrán mucho que les gustará aquí.

Metropolis: Lux Obscura – 53%

Lo más cercano que tenemos a un juego de Sin City es esta interesante aventura gráfica en donde los combates se llevan a cabo por medio de un juego de puzzle clásico de conectar tres figuras. Ten en cuenta que no es un juego para todas las edades, pero su propuesta visual y su historia es algo que pocas veces se puede ver en un título de puzzles.

Si quieres algo completamente distinto a lo que estás acostumbrado, entonces no puedes dejar pasar esta oportunidad.