Nintendo: estos son los 35 mejores juegos de Switch en 2020 según Metacritic

Metacritic por fin ha cerrado su lista de calificaciones para dar forma a los mejores juegos para la Nintendo Switch de 2020. Conoce aquí los títulos.

2020 fue un año turbulento para todos. Pero uno de nuestros refugios más sanos y seguros fueron sin duda los videojuegos. Sin importar la plataforma o compañía de nuestra elección. Ya fuera Nintendo, Microsoft o Sony, cada una tenía grandes alternativas.

No sólo tuvimos el lanzamiento de una nueva generación de consolas en ese periodo, sino que además pudimos disfrutar de grandes títulos.

Algunos de estos juegos pueden estar considerados como algunos de los mejores que hayamos probado en la última década.

Pero también es posible que haya grandes experiencias que tal vez nos perdimos. Para situaciones como esas Metacritic es un sitio de gran apoyo.

Los 35 mejore juegos de 2020 para la Nintendo Switch según Metacritic

Resulta que la plataforma de evaluación acaba de cerrar su listado de calificaciones para el 2020. Dando forma con ello a la lista definitiva de títulos mejor reseñados de todo 2020.

Esto funciona como una guía perfecta de potenciales compras. Lo que resulta vital en la Switch, donde su catálogo a veces parece limitado cuando en realidad hay múltiples opciones gracias a los juegos multiplataforma.

Sin mayor preámbulo, aquí tienen los 35 juegos mejor evaluados en Metacritic para la Switch:

Juego Estudio que publica Metascore 1 Hades Supergiant Games 93 2 Ori and the Will of the Wisps Microsoft Game Studios 93 3 Animal Crossing: New Horizons Nintendo 90 4 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Nintendo 89 5 A Short Hike Whippoorwill Limited 88 6 Super Mega Baseball 3 Metalhead Software 87 7 Kentucky Route Zero: TV Edition Annapurna Interactive 87 8 Streets of Rage 4 DotEmu 87 9 Huntdown Coffee Stain Studios 86 10 Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition BlitWorks 85 11 Bug Fables: The Everlasting Sapling DANGEN Entertainment 85 12 Two Point Hospital Sega 85 13 Pikmin 3 Deluxe Nintendo 85 14 Grindstone Capy Games 85 15 Lonely Mountains: Downhill Image & Form 84 16 Thronebreaker: The Witcher Tales CD Projekt Red Studio 84 17 WHAT THE GOLF? Triband 84 18 BioShock: The Collection 2K Games 84 19 Sega Ages: Fantasy Zone Sega 84 20 To the Moon Freebird/X.D. Network 84 21 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III NIS America 84 22 Knights and Bikes Double Fine Productions 83 23 Mega Man Zero / ZX Legacy Collection Capcom 83 24 No More Heroes 2: Desperate Struggle XSEED Games 83 25 Sega Ages: Sonic the Hedgehog 2 Sega 83 26 Horace 505 Games 83 27 Code:Realize – Guardian of Rebirth Aksys Games 83 28 Spiritfarer Thunder Lotus Games 82 29 CrossCode Radical Fish/DECK13 Spotlight 82 30 Ruiner Devolver Digital 82 31 Super Mario 3D All-Stars Nintendo 82 32 Bloodstained: Curse of the Moon 2 Inti Creates 82 33 No More Heroes XSEED Games 82 34 Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Aksys Games 82 35 Ys Origin DotEmu/Limited Run 82

Como podemos observar hay una sorpresa inesperada, ya Animal Crossing: New Horizons ocupa la tercera posición en la lista. Siendo superado por Ori and the Will of the Wisps y Hades.

Esos dos títulos están disponibles en otras plataformas y valen bastante la pena probarlos. Pero Animal Crossing, en el contexto del encierro durante la pandemia, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones.