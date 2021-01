Netflix revela la lista completa de las 70 películas exclusivas que estrenará en 2021

Netflix se pone loco. Libera un video con algunos avances de sus próximos estrenos y revela la lista de sus películas exclusivas para 2021.

Debido al encierro por la pandemia Netflix gozó de gran popularidad sin lugar a dudas durante el pasado 2020. Pero la competencia es ruda, sobre todo con el arribo de Disney Plus en América Latina.

Así que la plataforma se ha fijado una meta bastante atractiva: estrenar por lo menos una película nueva cada semana durante este 2021.

Suena ambicioso y hasta imposible. Pero si alguien puede lograrlo es Netflix y justamente acaban de demostrarlo.

Un breve adelanto de una gran lista

A través de su canal oficial de YouTube la plataforma de streaming ha publicado un genial video. En donde en menos de tres minutos nos muestran algunas breves escenas de las cintas que vienen para este 2021 de manera exclusiva en su plataforma.

La cantidad de celebridades de primer nivel es fácil de reconocer. Pero pueden comprobarlos por ustedes mismos:

Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington y Octavia Spencer forman la alineación de estrellas para Netflix este 2021.

Hay proyectos de directores de gran renombre como Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua y hasta Lin-Manuel Miranda.

Esta es la lista de las 70 cintas que estrenará la plataforma en 2021:

ACCIÓN

El ejército de los muertos

Disomnia

Kate

Zona de riesgo (15 de enero)

Red Notice

Sweet Girl

TERROR

Trilogía Fear Street

No One Gets Out Alive

Hay alguien en tu casa

Things Heard and Seen

THRILLERS

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

La nube

The Woman in the Window

CIENCIA FICCIÓN

Stowaway

ROMÁNTICAS

A Castle for Christmas

Fuimos canciones

El stand de los besos 3

Love Hard

The Last Letter From Your Lover

Intercambio de princesas 3

A todos los chicos: Para siempre

Comedia romántica aún sin título producida por Alicia Keys

DRAMAS

Beauty

Blonde

La rosa de Bombay

Bruised

Cowboys de Filadelfia

Fever Dream (Distancia de rescate)

Malcolm y Marie

Monster

Penguin Bloom (27 de enero)

Fragmentos de una mujer (7 de enero)

La excavación (29 de enero)

The Guilty

È stata la mano di Dio

The Power of the Dog

The Starling

Tigre Blanco (22 de enero)

Película aún sin título de Alexandre Moratto

Película aún sin título producida por Graham King

WESTERNS

The Harder They Fall

COMEDIAS

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Un viaje pesado

Don't Look Up

Papá por dos

Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

Moxie (3 de marzo)

Le dernier mercenaire

Fuerza Trueno

PARA TODA LA FAMILIA

A Boy Called Christmas

Especial de Navidad de Shaun, el cordero

Animalia en Australia

‘Ohana: Un magnífico tesoro (29 de enero)

Nightbooks

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

La película de The Loud House

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

¡Hoy sí! (12 de marzo)

MUSICALES

A Week Away

tick, tick…Boom!