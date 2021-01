Microsoft Flight Simulator 2020: así es como se ve la nieve en este hermoso mundo abierto

La nueva actualización de Microsoft Flight Simulator 2020 es completamente gratis y trae mucho más que nieve, aquí te contamos todo al respecto.

Microsoft Flight Simulator 2020 se ha convertido en un juego de mundo abierto como ningún otro, y es que con sus visuales impresionantes y sus controles muy accesibles, este se ha convertido en el simulador aéreo por excelencia.

Y sí, decimos que es un mundo abierto porque literalmente puedes volar por todo el mundo, sin restricciones, lo que nos da una manera muy interesante de conocer al mundo desde nuestras casas.

Una actualización muy interesante

La actualización más reciente del simulador de vuelo más bonito de la historia nos presenta nieve dinámica, gracias a lo cual podemos ver montañas, casas y paisajes completos cubiertos de nieve.

Esta actualización es completamente gratuita y ya se encuentra disponible, así que si quieres vivir esa experiencia de volar por todos lados de una manera completamente distinta, entonces ahora es cuando.

Te dejamos un tráiler de la actualización, pero ten en mente que hay más, con esta actualización, así que continúa leyendo.

Otras de las cosas que llegan con la más reciente actualización al simulador de vuelo de Microsoft es la opción de jugar con lentes VR, también hay nuevas misiones de entrenamiento y nuevos desafíos que todos los amantes de este juego van a adorar como locos.

Así que ya lo sabes, si tienes este Microsoft Flight Simulator 2020, entonces no tienes que hacer más que entrar a la tienda de Microsoft y actualizar el software para comenzar a disfrutar de este juego como es debido.

Recuerda también que este título se encuentra en Xbox Game Pass para PC, por lo que no debes gastar dinero adicional si cuentas con este servicio, y, sumado a lo anterior, este juego se lanzará en Xbox Series X más adelante en este año, por lo que si no cuenta con una PC Gamer pero si con la nueva consola de Xbox, entonces no tienes de qué preocuparte.