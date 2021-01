Los Simpson: nuevo episodio hace homenaje al Studio Ghibli

No es la primera vez que Los Simpson hacen referencia a los creadores de Mi Vecino Totoro, pero en un nuevo episodio lo hicieron de la mejor manera.

Los Simpson continúan haciendo muchas referencias a otras obras, y es que es obvio que los animadores y lo creadores de la serie tienen muchas influencias, y ya que Japón es la eminencia en animación, era cuestión de tiempo para ver otro referencia a Studio Ghibli dentro de la serie.

Honor a quien honor merece

La primera ocurrió en el año 2014, en donde pudimos ver muchas referencias a obras como Mi Vecino Totoro, El Increíble Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro y Kiki’s Delivery Service.

Todo al ver a los personajes de Springfield transformados en personas creados por Hayao Miyazaki. Pero en este caso, justamente en fechas cercanas al cumpleaños del legendario animador y director, Los Simpson volvieron a hacer una referencia a sus películas con uno de los episodios nuevos de la temporada 32.

Esta escena se puede ver gracias a que Homero y Marge comienzan a comparar sus vidas con la de otra pareja, quienes son el tipo de la tienda de historietas y la mangaka de nombre Kumiko (que curiosamente suena como a Cómic).

Es ahí que se nota la diferencia que tienen las parejas que deciden no tener hijos en comparación a las parejas que si los tienen. Una de esas grandes diferencias es tener el tiempo suficiente para poder ver un maratón de películas del Studio Ghibli, siendo ahí en donde vemos que la pareja sin hijos está viendo algo parecido a Mi Vecino Totoro.

Lamentablemente no hay manera de tener acceso a este episodio aún en América Latina, pues a pesar de que Los Simpson si están disponibles en Disney Plus, solamente podemos ver la temporada 29 y la 30. Puras decepciones con Disney Plus en este apartado.

Sea como sea, seguramente cuando se estrene este episodio de manera oficial en todo el mundo, dará mucho de qué hablar.