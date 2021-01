¿Se cumplirá la nueva predicción de Los Simpson sobre la “destrucción” del 20 de enero?

Los Simpson parecen tener la bola de cristal para predecir el futuro. Son tantos los eventos que ha “adelantado” el programa que, uno más, no sería sorpresa.

Ahora el enfoque está en la asunción presidencial de Joe Biden, este miércoles, 20 de enero. Llega luego de una reñida elección ganada a Donald Trump, que incluyó un asalto al Capitolio argumentando un “fraude”. El fin del ataque: evitar certificar a Biden como nuevo mandatario.

¿Qué tienen que ver Los Simpson en esto? El episodio Treehouse of Horror XXI, de la temporada 32, tiene la respuesta.

En este capítulo, emitido en Estados Unidos el 1 de noviembre de 2020, se puede ver a Homero lamentándose sobre el tejado de su casa, mientras solo se veía destrucción a su alrededor. Ésta era causada por robots. ¿La fecha? 20 de enero de 2021.

