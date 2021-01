Los Simpson: muere su legendario guionista David Richardson

David Richardson empezó como guionista de Los Simpson, luego se volvió productor y hasta escribió episodios de Malcolm in the Middle.

Días oscuros se han vivido en las últimas semanas dentro del mundo del entretenimiento. Era sólo cuestión de tiempo para que impactara al universo de Los Simpson.

En medio de una pandemia global siempre la primera expectativa cuando surge una noticia de un fallecimiento es que se deba al SARS-CoV-2. Pero cuando esa no es la causa a veces la noticia queda extraviada entre tanta calamidad.

Ese podría ser el caso de David Richardson, una pieza clave para la era dorada de Los Simpson, quien lamentablemente acaba de fallecer.

También estuvo en Malcolm in the Middle y Two and a Half Men

De acuerdo con un reporte de Deadline, Richardson falleció a los 65 años de edad, a causa de una insuficiencia cardiaca. Luego de haber luchado durante casi tres décadas contra el cáncer. Simplemente fue demasiado.

A David lo recordamos por su paso como guionista en Los Simpson, donde escribió el episodio de la quinta temporada Homer Loves Flanders.

Luego de ahí dio el salto para convertir en productor de la serie entre 1993 y 1994. De ahí su carrera se catapultó para convertirse en guionista y productor de otras series de culto como Malcolm in the Middle y Two and a Half Men.

Muchos lo recordarán también por escribir ese episodio de Malcolm en donde él y sus amigos junto a un enloquecido Hal construyen un robot asesino con un cañón de abejas.

Su legado indiscutiblemente es amplio y deja huella en algunos de los momentos más divertidos de la TV en los últimos tiempos.