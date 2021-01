"Reviven" a famosa artista española con Inteligencia Artificial, generando controversia

La legendaria Lola Flores, fallecida en 1995, es la protagonista del spot publicitario de la cerveza Cruzcampo. La Inteligencia Artificial integró más de 5 mil imágenes suyas.

Lola Flores falleció en 1995, pero esta semana protagonizó un anuncio de una cerveza. “La Faraona”, como era conocida, fue “revivida” por Cruzcampo gracias a la Inteligencia Artificial, lanzando un conmovedor mensaje para reivindicar las raíces andaluzas.

“¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar”, señala el deepfake de Flores. Con esto defiende la forma de hablar de los andaluces.

El acento es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. #ConMuchoAcento pic.twitter.com/ijkWSBRttK — Cruzcampo #ConMuchoAcento (@Cruzcampo) January 21, 2021

Para realizar la publicidad utilizaron a una actriz para moverse como “La Faraona”. Con cinco mil imágenes y videos de Flores, se fue adaptando el rostro, con sus gestos e inflexiones, hasta lograr el resultado final.

“Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos. Que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción (…) manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas”, apunta la legendaria artista. Bueno, su deepfake.

“El trabajo consistió en alimentar un software con imágenes de Lola Flores”, explica Javier Senovilla, uno de los directores creativos, en entrevista con Telecinco. “Llegamos a utilizar más de 5 mil imágenes de ella, de múltiples entrevistas de televisión”.

“El ordenador analiza todas las imágenes y las colocará después sobre la cara de una actriz que reproduce el discurso. Y la actriz ni siquiera tiene que parecerse a Lola, porque solo se utiliza de busto parlante”.

“La actriz”, recalca el creativo, “sí que tiene que ser capaz de imitar los gestos, la manera de mover las manos, la manera de girar la cabeza…”.

Lo han preguntado. Esto es un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer con IA. Flipen con la voz, la cara, los gestos… Im flipating tío.

La gran Lola Flores de vuelta a la vida.

¿Milagro? No, ingeniería. https://t.co/QhUuxo37V3 — Javier Santaolalla (@JaSantaolalla) January 21, 2021

Las críticas a la publicidad de Lola Flores "resucitada" gracias a la Inteligencia Artificial

Aunque la calidad de la publicidad es innegable, generando opiniones positivas por ello, muchas voces se alzaron para criticar el uso de una persona fallecida para dar un mensaje actual.

Siento ser siempre un poco Grinch, pero el anuncio de Lola Flores de Cruzcampo me parece MAL. Por muy bien que esté el texto, dejad a las personas muertas tranquilas y no pongáis en su boca cosas que no dijeron. Y menos para fines comerciales. — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) January 21, 2021

Lola Flores no llegó a dar ese discurso. Es falso, se trata de un deepfake generado por IA. Si el deepfake tiene esa "fuerza" para la publicidad, imaginad qué otras utilidades podría tener en otros ámbitos, con malas intenciones.https://t.co/WMCfU5kPte https://t.co/mooTaZFctc — Esther Samper (@Shora) January 21, 2021

Hasta la tarde de este jueves, el spot de Lola Flores y Cruzcampo ha logrado 42.5 mil me gusta, con 16.4 mil retuits y 6.3 mil tuits citados.

María Dolores Flores Ruiz nació en 1923 en Jerez de la Frontera, Cádiz, y murió en 1995 en Alcobendas, Madrid. Este jueves se cumplen 98 años de su nacimiento.

Era cantante, bailaora de flamenco y actriz, que estuvo en más de 35 películas. Es reconocida no solo en su natal España, sino en buena parte de Latinoamérica. Y ahora, capaz se haya extendido su fama mucho más allá.