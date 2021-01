Recordando Little Computer People: la gran influencia de Los Sims

Antes del simlish.

Viajamos en el tiempo para recordar "Little Computer People" un videojuego pionero de simulación de vida.



Programado por Activision, en este tipo de videojuegos el jugador vive o controla una o más formas de vida artificial.



El desarrollo gira en torno a individuos y relaciones. En "Little Computer People" debemos sacar adelante el día a día de una familia.



Will Wright, el diseñador de The Sims, ha reconocido que jugó "Little Computer People" y recibió feedback sobre The Sims de parte de Rich Gold (diseñador del juego).

Esta obra fue lanzada para plataformas como Commodore 64, Amstrad CPC, Atari ST, ZX Spectrum, Apple II y Amiga.

No olvides suscribirte al canal de nuestros amigos de Mundo Bizarro.