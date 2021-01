Intel: la 11ª Generación de procesadores ya está en México y es perfecta para todas tus necesidades de gaming y producción

La 11ª Generación de procesadores de Intel ya está en México y es gracias a ello que hemos podido probarla. Te decimos nuestras primera impresiones.

Intel se acercó a nosotros para dejarnos probar la 11ª Generación de procesadores en México y, sin duda, es algo que vale la pena cubrir a detalle. Es por eso que más adelante haré una reseña sobre todo lo que esta generación de procesadores puede hacer en distintas áreas de trabajo y entretenimiento.

Por lo mientras, hablemos sobre lo que esta generación te puede ofrecer en cuanto a gaming y producción se refiere.

Videojuegos en más de un sentido

Gracias a que estamos frente un procesador realemente fuerte, podemos jugar distintos títulos sin problema alguno. Si bien no puede correr cosas como Cyberpunk 2077 en sus máximas especificaciones, es lo bastante bueno para correr juegos competitivos como Overwatch, Battlefront 2, League of Legends, Valorant y otros juegos de un jugador que quieras probar.

Por el momento he podido probar tanto Bettlfront 2 como Portal 2 y en el primero todo ha corrido muy bien apagando algunos efectos, mientras que Portal 2 es una maravilla que corre sin problemas. En la reseña podremos ver más a detalle cuales juegos puede correr y qué tan bien lo hace.

Además de eso, si en algún punto has querido desarrollar videojuegos, puede lograr hacerlo mientras que no quieras hacer un Assassin’s Creed. Pero si quieres hacer juego con Pixel Art o un poco más sencillo es posible hacerlo. Sinceramente es algo que hay que tener en cuenta.

De nuevo, tendremos más información sobre este en un futuro cercano.

Producción audiovisual

Obviamente esto es algo que le interesa a muchas personas gracias a que cada vez es más necesario tener tu propio canal de Twitch o de Youtube con el cual te puedas dar a conocer. Así que puedes estar tranquilo pues hay mucho poder aquí para lograr justamente eso.

Para empezar, tenemos información de Intel que nos dice que los que equipos con estos procesadores pueden ayudarte a editar videos hasta 3 veces más rápido que otros procesadores, esto tomando en cuenta a toda la paquetería de Adobe, aunque seguramente también funcionará en más programas, pero para eso necesito hacer unas cuantas pruebas.

Además, para todos quienes adoren el diseño y la ilustración, también podrás encontrar aquí una velocidad realmente muy buena. Por el momento he logrado probar esto con Clip Studio Paint y una tableta One By Wacom pero en la reseña usaré más aplicaciones.

Sea como sea, si quiere dedicarte a la creación de contenido enfocado a videojuegos, no dudes en conseguir un equipo con Intel Core i5 e Intel IRISxe Graphics.