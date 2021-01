¿Quién es Ibai, por qué es un fenómeno en Internet y cómo hará historia este fin de semana?

Ibai Llanos fue una de las grandes apariciones durante la pandemia en 2020. Alcanzó un nuevo logro para este fin de semana.

Ibai Llanos, durante mucho tiempo, estuvo dominando el mundo de los streamings. Pero en 2020 su explosión pasó a otro nivel, durante la pandemia por el coronavirus.

Nacido en Bilbao en 1995, Ibai se erigió en uno de los más populares streamers y locutores en todo el planeta. Sus canales de Twitch y YouTube son una auténtica barbaridad en seguidores, superando los 4.9 y 5 millones de seguidores, respectivamente.

Pero este fin de semana alcanza un nuevo hito: narrar partidos de LaLiga española en un canal de audio oficial.

El torneo español, ampliando sus horizontes y reconociendo la valía del vasco, lanzó LaLigaCasters, en el que los mejores influencers, youtubers y streamers narrarán un partido por jornada en las próximas 19 fechas.

Ibai estará detrás de los micrófonos en el Atlético de Madrid-Valencia CF de este domingo.

El objetivo: la conquista del público más joven.

Ibai en LaLiga y Movistar

El vasco realizó el anuncio este jueves en su canal de YouTube: ya tiene 1.175.081 visualizaciones para la mañana de este viernes.

“Siempre he tenido una vinculación muy grande con el deporte”, recordó Ibai. “Es algo que siempre me he planteado mucho, el narrar deportes (…) nunca he terminado por dar el paso”.

“La oportunidad que me ha llegado todavía no me la creo. Acordamos con LaLiga y Movistar, que nos han dado la oportunidad de retransmitir el fútbol de manera oficial”, cuenta.

“Todos los clubs lo saben, toda LaLiga lo sabe", dice. "Es otra de las vías para escuchar el Atlético de Madrid-Valencia. Te dejarán poner nuestro audio en la televisión para que lo puedas escuchar con nosotros”.

Un nuevo desafío para el vasco y otro paso más que demuestra la importancia de los streamings en esta época. Son los nuevos tiempos y la adaptación de las grandes empresas a ellos es fundamental.