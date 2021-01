Honor anuncia el V40, su primer celular después de ser vendidos por Huawei, y sí, tiene servicios de Google

Además de la oficialización de la presencia de la marca en Latinoamérica.

Hace no mucho tiempo, por presiones insostenibles derivadas del bloqueo estadounidense, Huawei tuvo que vender su submarca Honor. El V40 es el primer celular que lanzan sin estar bajo el alero del gigante de la tecnología.

Es un dispositivo premium en especificaciones técnicas y diseño, pero con un bajo costo para lo que se ofrece. Al menos en China no supera los 620 dólares en su versión más poderosa.

Tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas que corre a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 1000+ (es su nuevo SoC de gama alta), batería de 4000 mAh que se carga hasta a 66w.

Sus cámaras se componen de una principal de 50 MP y lo acompañan un ultra gran angular y un macro. Todo dentro de un diseño que se ve bastante atractivo.

¿Pero lo más importante? Puede tener los Servicios Móviles de Google (The Verge), por lo que se puede vender sin excusas en este lado del mundo (de momento se anunció para China no más, pero esperamos pacientes que lo traigan), al contrario de lo que pasa con Huawei, que a pesar de que la AppGallery ha crecido enormemente, aún no se acerca a la comodidad de tener todo lo que acostumbramos a mano.

Aún no existe información oficial sobre la llegada de este equipo a Latinoamérica, pero sí se oficializó la instalación de la marca en la región. Su CEO George Zhao, en un evento global esta madrugada, declaró: