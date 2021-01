Un hombre se inyectó té de hongos mágicos en las venas: lo que le sucedió fue terrible

El hombre buscaba, con la inyección del té de hongos mágicos, “aliviar los síntomas del trastorno bipolar y la dependencia de opiodes”.

El invento le salió muy caro a un estadounidense que se inyectó té de hongos mágicos en las venas. Es un caso publicado el 11 de enero por el Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

De acuerdo con el registro, el hombre -30 años de edad- preparó el té e inyectó el líquido en sus venas. Varios días después tuvo que ir a emergencias.

¿Cuáles fueron sus síntomas? Estuvo letárgico y con náuseas, y su piel se tornó amarilla. Luego sufrió diarreas y comenzó a vomitar sangre.

Había sufrido una infección bacteriana y una fúngica. El hongo mágico que se había inyectado estaba multiplicándose en su sangre.

¿Qué le ocurrió al hombre que se inyectó el té de hongos mágicos?

La persona estuvo 22 días en cuidados intensivos por daños múltiples al hígado y a los riñones, de acuerdo con la revista, citada por Live Science. Necesitó de respirador artificial.

Explican los médicos que su sangre dio positiva con el microbio Brevibacillus y del Psilocybe cubensis. Este último es el activo de la psilocibina, un compuesto alucinógeno de los hongos.

Según la familia de la persona, el hombre buscaba “aliviar los síntomas del trastorno bipolar y la dependencia de opiodes”. Había dejado de medicarse, cayendo “entre los estados depresivos y maníacos”.

Afortunadamente, el paciente fue dado de alta tras las atenciones médicas de emergencia.

Los investigadores reconocen que la psilocibina puede servir de tratamiento para la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. No obstante, debe ser tomada con seguridad.

En caso de inyecciones, siempre de forma controlada y bajo supervisión médica.

El hecho “subraya la necesidad de una educación pública continua con respecto a los peligros de las drogas de maneras distintas a las que se prescriben”.

La reseña del hecho fue realizada por los doctores Nicholas Giancola, Clayton Korson, Jason Caplan y Curtis McKnight.