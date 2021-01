Hitman 3 review: un final épico para una saga épica [FW Labs]

Después de tres entregas la trilogía de Hitman lega a fin pero ¿realmente vale la pena adquirir este juego? Aquí te contamos todo al respecto.

Hitman 3 se ha convertido ya, en uno de mis juegos favoritos de este año, pues no solamente es extremadamente entretenido, sino que es cada escenario es una caja de juguetes con la cual puedes experimentar de tantas maneras que parece incluso que las posibilidades son infinitas.

Gameplay

Para empezar, cabe destacar que este juego tiene exactamente el mismo estilo de juego que las dos entregas anteriores de esta trilogía, pues este es más que nada una nueva temporada en donde se añaden más escenarios, misiones y ropa que el agente 47 puede usar para completar la misión, pero hay mucho más que eso.

Cada misión puedes completarla de la manera que se te ocurra, ya sea cumpliendo misiones adicionales o solamente yendo en busca de tu objetivo principal. Además, tú decides si quieres eliminar a tu objetivo de manera silenciosa y sin que nadie lo note, o llegar matando a todos a tu vista hasta que logres tu objetivo.

Sea como sea, se tiene libertad de elección de inicio a fin y es justamente eso en donde radica lo divertido, pues casi todo lo que encuentras en los escenarios puede ser usado a tu favor para completar tu misión de manera efectiva.

Si después de seguir a tu objetivo te das cuenta que este toma siempre de un mismo vaso, puedes encontrar veneno para verterlo sobre este. Si durante tu investigación encuentras que tu objetivo se aísla del mundo, entonces puedes aprovechar ese momento para atacar.

Historia

La historia ahora si marca el final de toda es parte en la historia del Agente 47, pero como te imaginarás hay conspiraciones, traiciones, y giros de historia que te mantendrán pegado a tu asiento, pero hay algo que debes tener mucho en cuenta. Eso si es que este es el tercer episodio de esta trilogía, por lo que si no has jugado a las dos entregas anteriores, entonces podrías perderte un poco con los eventos que ocurren en el juego y la importancia de los personajes que aquí aparecen. Por eso te recomiendo jugar las dos entregas anteriores primero.

Aún así, la narrativa y cinemáticas están trabajadas a gran detalle y las actuaciones de voz logran crear una gran empatía con los personajes, incluso con uno que aparentemente es carente de sentimientos como el mismo Agente 47.

Cada escenario tiene historia que puedes seguir para facilitar tu tarea de asesinato o simplemente para saber qué es lo que ocurrirá. Sinceramente, mi favorita es aquella en donde tienes que descubrir al culpable de un misterioso asesinato dentro de una mansión.

Hitman 3 review Info Hitman 3 review Info Hitman 3 review Info Info Info Info Info Info

Lo mejor sobre esto, es que Hitman 3 sirve como launcher para todos los escenarios de los juegos anteriores, por lo que no tendrás que entrar y salir del juego para continuar con la historia o ponerte al corriente con esta.

Otras cosas a tener en cuenta

Cada escenario es una maravilla por sí solos, hay una enorme cantidad de detalles de inicio a fin, cada escenario es único en la manera en que debes acercarte a tu objetivo y, sobre todo, hay muchísimos easter eggs en todos ellos que son una maravilla de encontrar.

Dentro de las cosas que podemos encontrar son abducciones de extraterrestres, dioses hipopótamo y una cantidad sorprende de referencias. En serio, los juegos de Hitman están siempre llenos de secretos alocados, pero este se lleva las palmas.

Conclusiones

Si eres fan de la saga, entonces no lo pienses ni por un segundo, debes adquirirlo, es un juego que no debe faltar en tu colección. Y si es que no has jugado nunca la saga, entonces es un buen momento para que comiences a jugar esta trilogía de Hitman, pues es algo que debes jugar a como dé lugar.