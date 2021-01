Free Fire: ¿qué son y qué dicen las políticas anti-trampas?

Evita que tu cuenta sea suspendida.

Con la intención de generar un juego mas justo, Free Fire cuenta con unas políticas anti-trampas. Estas mismas fueron actualizadas por Garena este mismo 8 de enero del 2021. La aclaración por parte de los desarrolladores llega a raíz de que, antes de diciembre, en solo dos semanas, se suspendieron aproximadamente 1.5 millones de cuentas.

Entonces, es necesario que conozcas lo que puedes hacer y lo que no. Así evitas que te suspendan tu cuenta y con ella deseches el avance al que tanto te costó llegar. Sea un gamer con millones de seguidores o un principiante, no hay distinción. El algoritmo de Free Fire notará si el usuario está incurriendo en faltas.

Políticas anti-trampas de Free Fire

En primer lugar, detallan que está prohibido el uso de programas no autorizados. Este mismo aparto incluye a los Mods que generan ventajas en los usuarios. Cuestiones como trasladarse a una velocidad sospechosamente elevada o disparar más rápido que los demás, son situaciones que acarrean sanciones.

Realizar cambios no permitidos dentro del juego a través de hackeos tampoco está permitido. No se puede modificar los: "Game Client", "Servers" o "Game Data".

Tomar ventajas de los errores o bugs es penalizado y de acuerdo a la cantidad de veces que lo aprovechaste, en lugar de reportarlo, serás sancionado.

Finalmente, la discriminación racial, sexual o xenofobia no son toleradas en Free Fire. Explican en el mismo portal de Garena que, aunque se permite cierto lenguaje inapropiado dentro del juego, este tipo de abuso verbal no está permitido. "No se permite el uso de palabras ofensivas relacionadas con raza, género, nacionalidad, religión", finalizaron.

Para conocer el detalle de la normativa, ingresa a este enlace.