Evita perder el texto de un formulario en la web con esta extensión

Estas extensiones están disponibles para Chrome y Firefox.

Pasar horas navegando por Internet es un hábito que cada vez se vuelve más común.

En la web se pueden hacer muchísimas actividades y entre esas está el complementar formularios.

Bien sea por motivos personales o laborales, siempre llega ese momento en el que necesitamos obtener algún certificado, papel o cualquier otro documento, pero es necesario llenar un formulario de preguntas.

Cosas como el nombre completo, direcciones, habilidades, y más, son algunos de los textos que por lo general llenamos por Internet. Pero, en ocasiones, puede suceder una falla en el sitio o con la conexión que borra todo lo que has escrito en el formulario.

Este proceso puede ser muy tedioso, porque significa que debes volver a llenar, y muchas veces, no todos cuentan con suficiente tiempo para darse ese lujo de comenzar de nuevo.

¿Cómo evitar que el texto de un formulario se elimine?

Hay sitios que tienen un respaldo que guarda de forma automática lo que vas escribiendo. Por ejemplo, está el caso de Google Docs.

No obstante, los sitios web no cuentan con un respaldo, por tal motivo es muy frecuente que al momento de presentarse un error en la página esta no guarde nada de lo que has hecho.

Por suerte, hay una solución para esto y puedes aplicarlo en los navegadores Chrome y Firefox. Se tratan de dos extensiones, uno para cada navegador.

En el caso de Chrome, este utiliza Typio Form Recovery. En cuanto a Firefox, este utiliza una herramienta llamado Control de Historial de Formulario.

¿Cómo funcionan las extensiones?

Ambas herramientas capturan activamente los textos de las pestañas, pero cabe destacar que posiblemente no funcione con todas las web, por cuestiones de compatibilidad.

Typio Form Recovery se muestra como con un ícono de historial en cualquier campo que se esté capturando, y además, para recuperar entradas anteriores.

También es posible anclar la extensión en la barra del navegador.

En el caso de Control de historial de formulario, este funciona sin una indicación pero presionando Control y hacer clic en algún campo puedes usar opciones como restaurar y usar entradas anteriores.