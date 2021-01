FBI, NSA y CISA acusa a Rusia de hackeo a SolarWinds que afectó a Microsoft y gobierno

Hace casi un mes fuimos testigos de un hackeo tan astuto como poco usual. En donde alguien violó la seguridad de la plataforma de administración de redes y otros sistemas digitales SolarWinds.

Entre sus 300 mil clientes se encontraban múltiples compañías, como Microsoft, e instancias de gobierno en Estados Unidos que utilizaban los servicios de ese software para un montón de actividades y por consiguiente se vieron agraviados.

Ahora, las principales agencias de seguridad del país del Norte han hablado y todas en conjunto apuntan a un país como potencial responsables de todo: Rusia.

A través de una declaración contenida en un comunicado oficial de gobierno el FBI, la NSA y la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) afirmaron que Rusia estaba “probablemente” detrás del hackeo a SolarWinds que afectó a 10 agencias federales por lo menos:

Unfortunately, it has taken 3 weeks after discovering an intrusion this significant for this Administration to issue a tentative attribution. I hope we'll begin to see a public declaration of U.S. policy towards indiscriminate supply chain infiltrations like this in the future.

