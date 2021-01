Fall Guys: actualización 3.5 añade referencias a Los Simpson y Super Mario 64

Fall Guys anunció que su nueva temporada obtendría la actualización 3.5 y con esta se traen muchas cosas muy interesantes, sobre todo la aparición de unos pequeños pingüinos que, a su vez, traen grandes referencias.

En el mismo Tweet en donde se nos muestra que ahora tendremos tres pingüinos para poder tomar y dejar caer, es obvio que hacen referencia a la mala práctica que muchos hemos hecho en Super Mario 64, en donde tomamos a un pingüino bebé en nuestras manos y las dejamos caer al vacío infinito.

El video nos muestra justamente eso, en donde se nos dice que podemos tomar en nuestras manos a Bert, Bort o Bart para poder tirarlos al vacío. Te dejamos el tweet original de los desarrolladores y una imagen de referencia de Super Mario 64.

I guess I can tell you one thing about the Season 3.5 update…

We've added Bert, Bort, and Bart in to a few extra levels…

Which means you can finally do THE THING™ pic.twitter.com/HsvSq9bPpj

— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 18, 2021