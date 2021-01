Facebook: así puedes eliminar o cambiar una reacción

El proceso es rápido y sencillo.

Facebook es una de las redes sociales más usadas del mundo y la primera en popularizar el famoso "Me gusta".

Esa reacción con la manito arriba se ha mantenido con el paso del tiempo, tanto así que a pesar de que Facebook cuenta actual mente con múltiples reacciones, esta sigue siendo la más popular.

Luego del Me gusta, se agregaron otras reacciones como Me encanta, Me divierte, Me entristece, Me asombra, Me enoja y por último Me importa.

Estas reacciones surgen luego de que hace varios años atrás muchos usuarios hacían la petición a la plataforma de incorporar el No me gusta, pero lo que Facebook hizo fue agregar diferentes reacciones.

¿Cómo se usan las reacciones?

Las reacciones se usan en las publicaciones que comparten los demás usuarios. Estas pueden utilizarse en historias, transmisiones y por supuesto, en cualquier publicación que aparezca en el inicio.

Cada reacción está representada por un emoji en movimiento y estas pueden eliminarse o cambiarse una vez hayas reaccionado a alguna publicación.

Cómo eliminar una reacción en Facebook

Eliminar una reacción en cualquier publicación es muy sencillo. Sea la reacción que hayas utilizado, con solo presionar nuevamente el botón de la reacción esta va a desaparecer.

Cómo cambiar la reacción de Facebook

Para cambiar la reacción solo necesitas dejar presionado el botón de la reacción y seleccionar la que quieres poner.