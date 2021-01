Todo lo que llega a Disney Plus en febrero: hay dos producciones de Marvel aparte de Wandavision

Son pocos estrenos en comparación con otras plataformas.

Disney Plus tiene una meta complicada para el 2021: comenzar a competir contra Netflix. Por ahora está muy lejos, ya que el viejo servicio de streaming anunció que superó los 200 millones de suscriptores. Sin embargo, con la cantidad de producciones de Marvel que tienen en planes, lo pudieran lograr. Lo cierto es que para febrero tiene una serie de títulos para estrenar y aquí te mostramos el listado.

Algunas de las producciones son viejas, pero que traen de vuelta viejos sentimientos. Son películas típicas de domingo que muchos disfrutaron en su niñez. Además, hay acción, risas y largometrajes familiares. No hay que dejar por fuera que se estrenan dos nuevas producciones de Marvel. Por supuesto que son aparte de los nuevos episodios de Wandavision. Sin más, conoce el listado de todos los estrenos.

Estrenos de Disney Plus en febrero

Los estrenos comenzarán con el nuevo episodio de Wandavision el viernes 5 de febrero. Pero ese mismo día se estrenan: Wicked Tuna: Outer Banks (séptima temporada); Disney’s My Music Story: Yoshiki; La magia al revés de Disney.

Lo nuevo de Marvel en Disney Plus

Marvel Behind the mask es una de las dos producciones que estrena la corporación el viernes 12 de febrero. La otra es una serie animada en conjunto con Funko que se llama: Marvel Battleworld: Misterio de los Thanostones. Este mismo viernes llega el 6 de Wandavision a Disney Plus.

El resto del listado