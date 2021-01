Con la espada de Conan, Schwarzenegger ataca a Trump: Es el peor Presidente de la historia

Uno de los discursos más conmovedores y directos tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos es el de Arnold Schwarzenegger. Recordemos que, más allá de ser actor, Arnie fue Gobernador de California por el partido Republicano.

Miembro del mismo partido, Schwarzenegger atacó con todo al presidente Donald Trump, como instigador del asalto al Capitolio. El ataque del 6 de enero buscaba que los congresistas no certificaran la victoria electoral de Joe Biden.

Sus palabras fueron difundidas a través de su cuenta de Twitter este domingo.

“El presidente Trump es un líder fallido. Pasará a la historia como el peor presidente de la historia. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit”, afirmó.

Schwarzenegger nació en Austria en 1947. Hijo de un jefe de policía local afiliado al Partido Nazi, el actor recordó lo difícil que fue la postguerra para su familia.

“Al crecer, estaba rodeado de hombres destrozados que bebían para olvidar su culpa por su participación en el régimen más malvado de la historia”, afirmó. Reconoció que su padre era uno de ellos, que llegaba borracho a su casa para gritar y golpear a su familia.

“No todos eran antisemitas o nazis malvados. Muchos, simplemente, iban al lado del camino. Era la gente que los acompañaba”.

El protagonista de Terminator y Depredador, entre otras películas, comparó a los “Proud Boys”, las fuerzas paramilitares que atacaron el Capitolio, con los nazis.

Sobre Trump apuntó: “Buscó un golpe engañando a la gente con mentiras. Mi padre y nuestros vecinos también fueron engañados con mentiras, y sé a dónde conducen esas mentiras”.

En un momento del video, Schwarzenegger sacó la espada de Conan, otro de los personajes que caracterizó durante su carrera.

“Cuanto más templas una espada, más fuerte se vuelve (…) Cuanto más lo hagas, más fuerte se vuelve. Nuestra democracia es como el acero de esta espada”, recalcó.

Al final del video mostró su apoyo al presidente electo Biden. “Su éxito será el éxito de nuestro país”, apuntó el ex gobernador de California.

El video tiene casi 32 millones de reproducciones y un millón de "Me gusta".

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021