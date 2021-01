Planteamiento de Elon Musk de construir túneles en Miami fue tildado de ilógico porqué la ciudad "siempre está inundada"

Diferentes científicos criticaron a Elon Musk por realizar ofrecimientos que no se pueden cumplir, a través de sus redes sociales. El CEO de SpaceX quiso solucionar el tráfico de la ciudad estadounidense de Miami, planteando la construcción de túneles. Lo hizo en una conversación de Twitter, que el alcalde no dudó en contestar y aprobar. Sin embargo, los expertos tildaron esto de absurdo e ilógico.

"Los automóviles y camiones atascados en el tráfico generan megatoneladas de gases tóxicos y partículas. Pero los túneles de carreteras de Boring Vompany debajo de Miami resolverían el tráfico. Serían un ejemplo para el mundo", escribió Musk en su cuenta de Twitter, según reseña Curbed.

"Si el gobernador y el alcalde quieren que esto se haga, lo haremos", tuiteó Musk después del mensaje anterior. La respuesta no tardó en llegar. "Elon (*lo menciona en Twitter*), no podría estar más de acuerdo me encantaría tenerte en el Ayuntamiento de Miami para discutirlo y tener posibles soluciones en beneficio de nuestro futuro", dijo Francis Suárez, alcalde de la exótica ciudad.

Toda una conversación política que, para varios expertos, es algo inviable debido a la ubicación, construcción y estructuras de Miami.

Cars & trucks stuck in traffic generate megatons of toxic gases & particulate, but @boringcompany road tunnels under Miami would solve traffic & be an example to the world.

Spoke with @RonDeSantisFL about tunnels last week. If Governor & Mayor want this done, we will do it.

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2021