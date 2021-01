Elden Ring: nuevos rumores nos muestran arte conceptual e información importante

No se ha dado mucha información sobre Elden Ring, el juego nuevo que está desarrollando FromSoftware, pero para eso tenemos filtraciones.

Elden Ring ha estado sin actualización reales casi desde que se anunció el juego, y es que lo más que sabemos de este es que está siendo desarrollado por el equipo que trajo a nosotros Dark Souls y que el escritor de Game of Thrones (A Song of Ice and Fire), George R. R. Martin está involucrado de alguna manera para la creación de la mitología dentro del juego.

Pero gracias a los dioses nuevos, es decir, los dioses de la filtraciones en Internet, tenemos más información sobre este importante proyecto que podríamos o no, ver pronto.

Filtraciones de hielo y fuego

Sabemos que este título es uno de los más esperados, tanto que incluso ganó ese premio durante los Game Awards y es que parece que será uno de los más grandes juegos que podamos ver en toda la historia.

Las filtraciones que veremos a continuación, como siempre pasa, podrían o no ser reales, pero eso ya queda a tu consideración, pues solo sabremos todo a ciencia cierta cuando sea anunciado por los desarrolladores.

Lo primero que debemos saber es que, supuestamente, el juego se encuentra en las etapas finales de desarrollo. Esto quiere decir que está a punto de ser terminado y solo se están puliendo detalles finales.

Otra de las cosas importantes que se filtraron son un par de artes conceptuales, uno presenta a un enemigo que vimos en el tráiler y otro es de un enemigo nuevo.

De acuerdo a la filtración, la mitología y escenarios tendrán fuertes inspiraciones en la cultura nórdica y celta, además de que tendrá una jugabilidad muy similar a lo que vimos en Dark Souls pero con clima dinámica y ciclo de día y noche.

Por último, se estipula que este juego podría salir a la venta durante este año 2021, así que tal vez no tendremos que esperar mucho antes de recibir noticias oficiales de parte de FromSoftware.

Fuente.