Dragon Ball en tu celular: estos son los 7 mejores juegos que puedes descargar en Android

Muchos juegos de Dragon Ball han salido al mercado en la historia y aquí te mostramos unos buenos para Android, algunos son complicados de conseguir.

Dragon Ball no solamente tiene juegos para PC y consolas como los son FighterZ o Kakarot, también tiene algunos juegos para Android que debes conocer si es que eres fanático de esta famosa serie de manga y anime.

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Este es un juego Puzzle muy similar a los que se ha llegado a ver con títulos como Puzzles & Dragons, pero ya sabes, con el universo de Dragon Ball. Este juego es oficial y puedes encontrarlo disponible para muchos dispositivos.

Dragon Ball Legends

Este juego se aleja el Puzzle pero se centra en las cartas, las cuales se basan principalmente en la serie de Dragon Ball Super. Lo interesante de este juego es que podemos ver muchos personajes conocidos y algunos completamente nuevos, así que hay mucho por descubrir aquí.

Dragon Ball Super Card Game Turtorial

Hablando de cartas de este mismo universo, tenemos a este título, el cual no es tanto de acción como el anterior, sin embargo, es lo más cercano a un simulador de cartas de parte de la franquicia que puedes encontrar. Es muy bueno para los amantes del TCG oficial.

Attack on Saiyan

Un RPG muy bien hecho para no ser oficial, y es justo por eso que vale la pena probarlo. Como podrás imaginar, este juego no es oficial y ya no se puede encontrar en la tienda oficial, pero aún hay algunos sitios en la web en donde puedes descargarlo, solo ten cuidado de no bajar virus.

Dragon Ball Strongest Warrior

A pesar de que este es un juego oficial, no es tan sencillo de conseguir, en especial porque no se ha lanzado aún y se encuentra actualmente en fase beta. Además requieres de un número de teléfono japonés para poder registrarse a la beta. Sea como sea, es un juego muy interesante de aventura RPG que rivaliza con cosas vistas fuera de los celulares.

Dragon Ball Advanced Adventure

Este juego no salió de manera oficial en Android, pero si es un juego oficial de la franquicia, solo que este salió para el Game Boy Advance. De ahí su nombre. Aún así, la adaptación que los fans hicieron para celulares es bastante buena y deberías darle una oportunidad.