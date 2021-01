Donald Trump y su última jugada: no indulta a Edward Snowden y Julian Assange

Este 20 de enero de 2021 está pasando a la historia como el día en el que Donald Trump por fin abandona la Casa Blanca.

Con dos juicios de impeachment, un intento de insurrección y múltiples escándalos de manipulación. Dando cierre a una administración más que controvertida.

En una de sus jugadas finales Trump firmó una serie controvertida y extensa de indultos a múltiples personalidades. Pero dejó fuera a dos figuras que parecían merecer el perdón federal: Julian Assange y Edward Snowden.

De acuerdo con un reporte del Washington Times, horas antes de su salida y finalizar su periodo como Presidente, Donald Trump firmó un total de 143 indultos para perdonar y frenar todo proceso legal contra ellos.

En dicha lista, filtrada desde el día anterior, nunca estuvieron contemplados ni Julian Assange, ni Edward Snowden. Pero sí terminó otorgando la clemencia a su controvertido ex-asesor y jefe de campaña Steve Bannon.

Bannon, recordaremos, estuvo profundamente involucrado en el escándalo de Cambridge Analytica y fue detenido en agosto del año pasado bajo los cargos de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero.

Todo bajo el marco del proyecto de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México impulsado por el propio Trump.

Por su parte, Julian Assange se mantiene preso en Reino Unido luchando contra su posible extradición a Estados Unidos.

Mientras que Edward Snowden, quien ya se ha declarado como no sorprendido por su ausencia en la lista, sigue en Rusia.

Aunque su nombre fue mencionado por algunos legislativos republicanos para ser indultado al final no apareció. Lo curioso es que Kim Dotcom, el mismo de Mega y MegaUpload, acusa a Trump de haberle ofrecido un perdón:

Several people in Trumps inner circle dangled a pardon in front of my nose. I told them I’m not interested in a pardon unless Assange & Snowden get pardoned and if not I would trade my pardon for Assange. I don’t need a pardon. I’m a battle-scarred warrior. I’ll go to Valhalla 🗡

— Kim Dotcom (@KimDotcom) January 20, 2021