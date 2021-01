Donald Trump: Mark Zuckerberg condena insurrección en el Capitolio de EEUU

Donald Trump ha protagonizado uno de los episodios más inesperados y turbulentos en la historia reciente de Estados Unidos.

Todo luego de que se detonara un retorcido episodio de insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC.

Turbas de simpatizantes de Trump irrumpieron en el recinto y suspendieron el proceso que terminaría avalando la designación de Joe Biden como nuevo Presidente de los Estados Unidos.

Luego del incidente Trump subió un video y una serie de publicaciones incendiarias en Twitter, donde se confirmaba que él avalaba los disturbios que terminaron con cuatros muertos.

Lo que detonó una espiral de reacciones en donde el mandatario fue prácticamente exiliado de sus propias redes sociales. Pero las consecuencias de este acto apenas van iniciando.

Tras la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram de Trump la plataforma lanzó un comunicado con su postura sobre lo sucedido en Washington.

En paralelo, Mark Zuckerberg distribuyó un memorando interno que pronto se filtró en donde condena lo sucedido:

Zuckerberg just sent out an internal post/memo to employees. here's the Text below: pic.twitter.com/TYvgvvaJIg

Tras el incidente en el Capitolio la Guardia Nacional desplegó sus elementos y se impuso un toque de queda generalizado en la ciudad.

Estas condiciones hicieron posible reanudar las sesiones de los representantes legislativos para terminar con el debate sobre los resultados finales de las votaciones.

BREAKING: President Trump says there will be an orderly transition on the 20th of January

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 7, 2021